Qué dijo Moria Casán de la ausencia de Lali Espósito en la presentación de su serie

Durante el intercambio mediático, la conductora deslindó responsabilidades sobre la nómina de concurrentes y restó trascendencia a la inasistencia de la artista, manifestando: “De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. Cuando me preguntaron a mí, pedí gente de mi círculo familiar. Tal vez ella no pudo ir porque es una chica muy ocupada. Yo no espero nunca nada, ni me di cuenta de que no estaba. No siento que sea algo personal conmigo”.