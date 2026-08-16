Qué dijo Moria Casán de la ausencia de Lali Espósito en la presentación de su serie
Recientemente y tras el estreno de su serie, la One habló de la ausencia de la cantante en la presentación de su biopic y la justificó, aunque explicó que no recibió ni un mensaje.
Luego del evento de la alfombra roja correspondiente al lanzamiento de "Moria", la serie ficcional inspirada en la trayectoria de la diva que se acaba de estrenar, se encendieron las especulaciones sobre la relación entre las artistas debido a la inasistencia de la cantante al Teatro Lola Membrives. Frente al revuelo generado en los medios por la ausencia de la intérprete pop, la propia protagonista aclaró la situación en el ciclo "El ejército de la mañana", transmitido por la señal "Bondi Live".
Durante el intercambio mediático, la conductora deslindó responsabilidades sobre la nómina de concurrentes y restó trascendencia a la inasistencia de la artista, manifestando: “De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. Cuando me preguntaron a mí, pedí gente de mi círculo familiar. Tal vez ella no pudo ir porque es una chica muy ocupada. Yo no espero nunca nada, ni me di cuenta de que no estaba. No siento que sea algo personal conmigo”.
Para disipar cualquier versión sobre un quiebre en la amistad, la diva destacó que la comunicación entre ambas continúa siendo cercana. Casán reveló que la cantante le envió un video replicando sus modismos célebres durante la cobertura del Mundial 2026, demostrando que el vínculo se mantiene intacto.
Poco después de la difusión de los dichos de la One, la compositora utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar una demostración de afecto directa hacia la figura del espectáculo. Espósito publicó un fragmento de una de sus presentaciones en vivo bajo la lluvia intercalado con el latiguillo emblemático de la diva, acompañando la pieza audiovisual con la siguiente dedicatoria: “Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración y adoración es total”.
Con esta publicación en plataformas digitales, la cantante reafirmó su aprecio hacia la vedette y cerró de manera definitiva las versiones sobre algún enfrentamiento entre ambas.
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