Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa: el "Uff" que lo dijo todo
El conductor publicó una imagen besando a la modelo y terminó de despejar las dudas sobre la segunda oportunidad de la pareja.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a darle una oportunidad a su relación y esta vez fue el conductor quien se encargó de despejar cualquier duda. Después de varios días de señales, encuentros y declaraciones que habían alimentado las versiones sobre una reconciliación, el conducto compartió una romántica fotografía junto a la modelo y acompañó la imagen con una contundente expresión: “Uff”.
La publicación apareció en X y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. En la fotografía, se muestra besando a Milett, una imagen que funciona como confirmación pública de la nueva etapa que atraviesa la pareja después de la separación que habían anunciado algunos meses atrás.
El gesto de Tinelli no llegó de manera inesperada. Durante los últimos días, ambos habían protagonizado distintos acercamientos que comenzaron a instalar nuevamente la posibilidad de una reconciliación. El reencuentro tuvo como escenario Lima, Perú, ciudad a la que el conductor viajó para encontrarse con la modelo.
El viaje a Lima que volvió a acercar a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
La visita de Tinelli a Perú había generado rápidamente especulaciones. Sin embargo, lejos de esconder el motivo de su viaje, el propio conductor había reconocido ante medios peruanos que el encuentro tenía como principal objetivo estar junto a Milett.
“He regresado acá a verla a ella. Estamos juntos, sí, totalmente”, había afirmado cuando fue consultado sobre el estado de la relación. La declaración ya había representado una señal muy fuerte, aunque todavía faltaba una confirmación visual que dejara atrás cualquier interpretación.
Tinelli también había elegido mostrarse cauteloso frente a la posibilidad de ponerle una etiqueta definitiva al vínculo. “¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”, había expresado, dejando en claro que sus sentimientos hacia la modelo continuaban intactos.
Tinelli negó que la reconciliación sea parte de un reality
Uno de los puntos que también había generado especulaciones estaba relacionado con el reality familiar que comparten. Ante las versiones que indicaban que el acercamiento podía estar vinculado con la producción del programa, Tinelli fue categórico y aseguró que la decisión de volver a acercarse surgió exclusivamente de ellos.
“Nunca tuve una presión de nadie de tener que hacer una cosa por algo de la serie. Todo lo que ha sido, ha sido natural entre nosotros”, explicó. De esta manera, buscó dejar en claro que el reencuentro no respondió a una estrategia televisiva ni a una necesidad vinculada con el programa, sino a una decisión personal tomada junto a Milett.
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