Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa: el "Uff" que lo dijo todo

Tinelli también había elegido mostrarse cauteloso frente a la posibilidad de ponerle una etiqueta definitiva al vínculo. “¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”, había expresado, dejando en claro que sus sentimientos hacia la modelo continuaban intactos.

Tinelli negó que la reconciliación sea parte de un reality

Uno de los puntos que también había generado especulaciones estaba relacionado con el reality familiar que comparten. Ante las versiones que indicaban que el acercamiento podía estar vinculado con la producción del programa, Tinelli fue categórico y aseguró que la decisión de volver a acercarse surgió exclusivamente de ellos.

“Nunca tuve una presión de nadie de tener que hacer una cosa por algo de la serie. Todo lo que ha sido, ha sido natural entre nosotros”, explicó. De esta manera, buscó dejar en claro que el reencuentro no respondió a una estrategia televisiva ni a una necesidad vinculada con el programa, sino a una decisión personal tomada junto a Milett.