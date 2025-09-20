Miley Cyrus lanza su nuevo single "Secrets"
"Something Beautiful Deluxe", nuevo álbum de la artista presenta colaboraciones con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood y David Byrne
Tras el éxito de su álbum visual Something Beautiful , elogiado por The New York Times por su "honestidad y escala vigorizantes" y aclamado por Pitchfork como "su trabajo más ambicioso y gratificante hasta la fecha", Miley Cyrus lanza Something Beautiful Deluxe. El álbum ampliado agrega dos nuevas canciones que muestran el instinto de Miley Cyrus para la colaboración audaz y la narración personal.
Liderando el lanzamiento está "Secrets" con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, que llega con un video oficial dirigido por Miley Cyrus con Jacob Bixenman y Brendan Walter. Filmado en el histórico Million Dollar Theatre de Los Ángeles, donde se creó la portada original del álbum, el video coloca a Miley con looks llamativos de Iris Van Herpen Couture y Maison Margiela, que Miley recientemente sirvió como rostro para la última campaña de la marca fotografiada por Paolo Roversi.
A principios de este año, Cyrus compartió los orígenes de la canción en el podcast Reclaiming de Monica Lewinsky: "Escribí esta canción sobre mi padre porque quería que me dijera, aunque eran secretos, aunque realmente no quería saberlo, quería ser la persona a la que se sintiera lo suficientemente seguro como para contarla".
También se incluye en el deluxe "Lockdown", una colaboración de 13 minutos con David Byrne que expande el alcance sonoro y conceptual de la era de Something Beautiful.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario