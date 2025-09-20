Miley Cyrus lanza su nuevo single "Secrets"

Liderando el lanzamiento está "Secrets" con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, que llega con un video oficial dirigido por Miley Cyrus con Jacob Bixenman y Brendan Walter. Filmado en el histórico Million Dollar Theatre de Los Ángeles, donde se creó la portada original del álbum, el video coloca a Miley con looks llamativos de Iris Van Herpen Couture y Maison Margiela, que Miley recientemente sirvió como rostro para la última campaña de la marca fotografiada por Paolo Roversi.