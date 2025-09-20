Ulises Bueno presenta "Dios", su nueva canción

La cita será el 30 de noviembre y las entradas estarán a la venta desde el viernes 4 de julio 13hs en www.movistararena.com.ar

Ulises se posiciona como uno de los cantantes de cuarteto más escuchados y su impacto en Buenos Aires es un fiel reflejo de lo que ha cosechado a lo largo de su carrera como solista, y qué mejor forma de cerrar el 2025 con una verdadera fiesta cordobesa.

Hace solo unas semanas, Ulises lanzó dos singles que fueron grabados en vivo durante su show en el Movistar Arena. “Lamentablemente” con Desakta2 y “Falsas promesas” junto a Tambo Tambo, ya están disponibles en plataformas.

En el último año, trascendió fronteras, llevando el cuarteto a Estados Unidos, Mexico, España, Chile y Uruguay además de seguir recorriendo Argentina, y llevando su música a todos los escenarios.

A lo largo de estos 22 años en la música, ha recibiendo no solo el reconocimiento de sus millones de fans en todo el país, sino también de sus colegas consagrándose en 7 oportunidades ganador de los Premios Gardel como “Mejor Álbum de Artista de Cuarteto”.

Realizó 12 presentaciones en el Luna Park, y en prestigiosos escenarios como el Teatro Gran Rex, Orfeo Superdomo y Tecnópolis, entre otros. También, participó en grandes festivales como el Festival de Peñas de Villa María, Festival de Jesus María, Festival de Cosquín, La Chaia, y La Fiesta del Sol, y en los eventos musicales más importantes del país.

En 2023 realizó su último Luna Park, y grabó los sencillos “Mentiras” y “Atorrante” que lo posicionaron como uno de los artistas más escuchados del país.