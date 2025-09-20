Murió Julio Frade, excelso músico y leyenda del humor uruguayo

Este ciclo radial finalizó recientemente después de 40 años al aire, anunciaron los compañeros del artista. Esta fue la despedida de Frade de los medios y estuvo ligado a un problema de salud. El programa tuvo su última emisión este jueves 31 de julio.

También se desempeñó como director musical y productor de los festivales de la canción Costa a Costa y Parque del Plata, y durante 26 años representó a Uruguay en los festivales internacionales de la OTI. Y fue el único uruguayo que compartió escenario con Astor Piazzolla, en 1982,.

Por su aporte a la cultura, en 2012 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

En agosto pasado, Frade dejó oficialmente su programa radial Frade con permiso, que mantuvo por 40 años en las radios Carve, Oriental y más recientemente, en Clarín. Sus colaboradores Roberto Riolfo e Ivanna Vázquez mantienen el espacio y la impronta con el programa Con su permiso, en las tardes de Radio Clarín.

Un hombre fundamental en la historia de la música y del humor nacional.

Si bien Frade había comenzado el nuevo ciclo 2025 con gran entusiasmo, un cuadro deinfección urinaria lo llevó a la internación en los meses de abril y mayo. Recibió el alta pero las semanas de estadía hospitalaria lo habían debilitado; además requirió de fisioterapia y de otros cuidados especiales.

En medio de ese proceso y junto a allegados y familiares, resolvió poner punto final a su carrera de más de 60 años en los medios para iniciar la jubilación. Recientemente estuvo ingresado en una residencia para mayores.