Murió Julio Frade, excelso músico y leyenda del humor uruguayo
También fue pianista, locutor y conductor de radio. Tenía 81 años.
Julio Frade murió este viernes 19 de septiembre a los 81 años. Fue pianista, locutor, conductor de programas de radio y uno de los humoristas más importantes de Uruguay y Argentina en los años '70 y '80.
Murió por una causa cardíaca, luego de una enfermedad que atravesó en los últimos meses. Su hija Virginia lo acompañó y cuidó hasta último momento.
Con 60 años en los medios de comunicación y el ambiente artístico, Frade integró programas legendarios como Telecataplum, Comicolor, Rapicómicos e Hiperhumor, junto a un histórico grupo de humoristas como Ricardo Espalter, Berugo Carámbula, Eduardo D’Angelo y Enrique Almada
También tuvo una extensa trayectoria como músico, principalmente de jazz y tango. En 1960 incursionó en radio y en televisión, llegando a ser director musical de los tres canales abiertos privados uruguayos y de señales argentinas.
Además, fue director de Canal 5 entre 1990 y 1995 y allí tuvo un programa musical Piano piano. En radio, trabajó en Carve y Oriental (de la que fue gerente general), y por donde pasó Frade con permiso antes de llegar a Radio Clarín.
Este ciclo radial finalizó recientemente después de 40 años al aire, anunciaron los compañeros del artista. Esta fue la despedida de Frade de los medios y estuvo ligado a un problema de salud. El programa tuvo su última emisión este jueves 31 de julio.
También se desempeñó como director musical y productor de los festivales de la canción Costa a Costa y Parque del Plata, y durante 26 años representó a Uruguay en los festivales internacionales de la OTI. Y fue el único uruguayo que compartió escenario con Astor Piazzolla, en 1982,.
Por su aporte a la cultura, en 2012 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo.
En agosto pasado, Frade dejó oficialmente su programa radial Frade con permiso, que mantuvo por 40 años en las radios Carve, Oriental y más recientemente, en Clarín. Sus colaboradores Roberto Riolfo e Ivanna Vázquez mantienen el espacio y la impronta con el programa Con su permiso, en las tardes de Radio Clarín.
Si bien Frade había comenzado el nuevo ciclo 2025 con gran entusiasmo, un cuadro deinfección urinaria lo llevó a la internación en los meses de abril y mayo. Recibió el alta pero las semanas de estadía hospitalaria lo habían debilitado; además requirió de fisioterapia y de otros cuidados especiales.
En medio de ese proceso y junto a allegados y familiares, resolvió poner punto final a su carrera de más de 60 años en los medios para iniciar la jubilación. Recientemente estuvo ingresado en una residencia para mayores.
