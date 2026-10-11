Milo J estrenó la versión en vivo de "Cuando el agua hirviendo" junto a sus fans colombianos

En ese contexto, “Cuando el agua hirviendo” se convirtió en un espacio de complicidad entre el artista y sus seguidores. Las voces se alternaron sobre el escenario y se mezclaron con las del público, en una interpretación que ahora vuelve a circular a través de las imágenes reunidas para el lanzamiento.

Hacia el final de la canción, Milo pasó del canto al recitado y dejó una frase que profundizó la intimidad del momento: “Ojalá te quieran como quisiste”. Después de compartir la interpretación con miles de personas, las palabras adquirieron un tono cercano, antes del abrazo final y la despedida.

El presente de La Vida Era Más Corta

El estreno llegó después del primer aniversario de La Vida Era Más Corta, celebrado con La Jangada, un set en vivo de ocho canciones junto a artistas de distintas generaciones de la música latinoamericana.

Además, el álbum obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy, incluida la categoría Álbum del Año, un reconocimiento que consolidó el alcance del proyecto. Con esta nueva publicación, Milo J volvió a poner en primer plano el vínculo con sus seguidores y uno de los recuerdos más significativos de su recorrido por Colombia.