Milo J estrenó la versión en vivo de "Cuando el agua hirviendo" junto a sus fans colombianos
El lanzamiento recupera uno de los momentos más emotivos de sus shows en Bogotá, con una participación especial y videos aportados por el público.
Milo J presentó la versión en vivo de “Cuando el agua hirviendo”, registrada durante su paso por el Arena de Bogotá, Colombia. El material se estrenó el jueves 9 de octubre en su canal oficial de YouTube y en las principales plataformas digitales, con imágenes aportadas por los fans que estuvieron presentes en aquella noche.
La canción recupera uno de los momentos más destacados de la primera etapa de La Vida Era Más Corta Tour Mundial, que tuvo a la capital colombiana como una de sus paradas centrales. Allí, el artista ofreció dos conciertos que convocaron a más de 20 mil personas y compartió con el público una interpretación atravesada por la música y la emoción colectiva.
Uno de los instantes más especiales llegó con el sample de “Tres golpes”, de Totó La Momposina. Apenas sonaron los primeros acordes, el público reconoció la referencia a la legendaria artista colombiana y respondió con una ovación. Para esa interpretación, Milo J invitó al escenario a Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2022, quien cantó a capela el fragmento de la obra.
De esa manera, la música que el artista había incorporado a su disco encontró una respuesta especial en Bogotá, en un homenaje al legado de Totó La Momposina y a la fuerza de las voces compartidas. La versión en vivo recupera ese encuentro y suma los registros audiovisuales de los seguidores que vivieron el recital desde el público.
Un momento especial para Milo J en Bogotá
La presentación tuvo lugar el 19 de abril, durante el primero de los dos shows que Milo J realizó en el Arena. Con la camiseta de Colombia y el número 10 de Carlos “El Pibe” Valderrama, el músico repasó distintas etapas de su carrera frente a una multitud que acompañó de pie las más de treinta canciones del repertorio.
En ese contexto, “Cuando el agua hirviendo” se convirtió en un espacio de complicidad entre el artista y sus seguidores. Las voces se alternaron sobre el escenario y se mezclaron con las del público, en una interpretación que ahora vuelve a circular a través de las imágenes reunidas para el lanzamiento.
Hacia el final de la canción, Milo pasó del canto al recitado y dejó una frase que profundizó la intimidad del momento: “Ojalá te quieran como quisiste”. Después de compartir la interpretación con miles de personas, las palabras adquirieron un tono cercano, antes del abrazo final y la despedida.
El presente de La Vida Era Más Corta
El estreno llegó después del primer aniversario de La Vida Era Más Corta, celebrado con La Jangada, un set en vivo de ocho canciones junto a artistas de distintas generaciones de la música latinoamericana.
Además, el álbum obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy, incluida la categoría Álbum del Año, un reconocimiento que consolidó el alcance del proyecto. Con esta nueva publicación, Milo J volvió a poner en primer plano el vínculo con sus seguidores y uno de los recuerdos más significativos de su recorrido por Colombia.
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