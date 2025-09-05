Milo J hará historia en Vélez: será el artista más joven en presentarse en el José Amalfitani
Con apenas 18 años, el músico bonaerense confirmó su primer show en el José Amalfitani para diciembre de 2025, marcando un hito generacional en el país.
Milo J sorprendió con el anuncio de su primer recital en el Estadio Vélez Sarsfield, previsto para el 18 de diciembre de 2025. La noticia no solo implica un salto descomunal en su carrera: también lo convierte en el artista más joven en subirse a ese escenario, uno de los más emblemáticos de la música en vivo del país.
La expectativa alrededor de este debut es enorme. En apenas un par de años, el cantante pasó de lanzar sus primeras canciones en plataformas digitales a colaborar con referentes consagrados y girar por distintos países. Su ascenso meteórico lo llevó a convertirse en voz central de una generación que encuentra en el trap, el rap y los sonidos urbanos un canal de identidad y pertenencia.
El recital en Vélez representa un símbolo de maduración y consagración. En la historia reciente, solo un puñado de artistas locales pudo acceder a estadios de esta magnitud, y casi todos lo hicieron con varios años de trayectoria a cuestas. Milo J lo consigue con 18, abriendo un nuevo capítulo y dejando una vara inédita para quienes vienen detrás.
Más allá de la incógnita sobre la convocatoria que logrará, el hecho en sí ya se inscribe como un acontecimiento histórico. El José Amalfitani se prepara para recibir a un artista que, en tiempo récord, pasó del barrio a las grandes ligas y que ahora asume el desafío de llenar con su música un estadio que ha sido escenario de hitos inolvidables para el rock, el pop y ahora también la música urbana argentina.
