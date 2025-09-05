Milo J hará historia en Vélez: será el artista más joven en presentarse en el José Amalfitani

Más allá de la incógnita sobre la convocatoria que logrará, el hecho en sí ya se inscribe como un acontecimiento histórico. El José Amalfitani se prepara para recibir a un artista que, en tiempo récord, pasó del barrio a las grandes ligas y que ahora asume el desafío de llenar con su música un estadio que ha sido escenario de hitos inolvidables para el rock, el pop y ahora también la música urbana argentina.