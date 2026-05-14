Premios Gardel 2026 confirmó su lineup de shows en vivo.

Desde Meta también celebraron la continuidad del acuerdo. “Renovar esta alianza con CAPIF por segundo año consecutivo es un reflejo de nuestro compromiso con el ecosistema musical argentino. Instagram y Facebook son herramientas fundamentales para que los artistas amplifiquen su creatividad, construyan comunidad y lleguen a nuevas audiencias. Nos entusiasma seguir potenciando la conexión entre la música argentina y sus fans a nivel global”, sostuvo Ady Harley, Head of Music Label Partnerships & Publishing BD, Latin America, US Latin and Iberia, en Meta.

Con una ceremonia que promete reunir a algunas de las figuras más destacadas de la escena nacional, los Premios Gardel 2026 se preparan para una nueva edición cargada de música en vivo, homenajes y grandes momentos sobre el escenario.