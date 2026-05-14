Premios Gardel 2026 confirmó su lineup de shows en vivo
Trueno, Milo J y Yami Safdie liderarán los shows de los Premios Gardel 2026, que además renovaron su alianza estratégica con Meta.
Los Premios Gardel 2026 ya comenzaron a palpitarse y este jueves CAPIF anunció oficialmente el lineup de artistas que se presentarán en vivo durante la ceremonia que tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo a las 21 horas en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.
La gala contará con performances de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valentín Vargas y Max Carra, quienes serán parte de una de las noches más importantes de la música argentina.
Anuncio de artistas y shows de los Premios Gardel 2026
Por su parte, la tradicional premiere de los Premios Gardel, que se realizará en el Teatro Broadway, tendrá presentaciones especiales de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.
Además del anuncio artístico, CAPIF confirmó la renovación de su alianza estratégica con Meta por segundo año consecutivo. Gracias a este acuerdo, los shows musicales de la ceremonia podrán disfrutarse de manera exclusiva a través de Instagram y Facebook a partir del 27 de mayo, ampliando el alcance de los artistas tanto en Argentina como a nivel internacional.
“La alianza con Meta nos permite llevar la experiencia de los Premios Gardel mucho más allá de la noche de la ceremonia. Que los musicales puedan seguir disfrutándose en exclusiva a través de Instagram y Facebook amplifica el alcance de nuestros artistas y potencia la conexión de la música argentina con millones de personas a nivel regional y global”, expresó Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.
Desde Meta también celebraron la continuidad del acuerdo. “Renovar esta alianza con CAPIF por segundo año consecutivo es un reflejo de nuestro compromiso con el ecosistema musical argentino. Instagram y Facebook son herramientas fundamentales para que los artistas amplifiquen su creatividad, construyan comunidad y lleguen a nuevas audiencias. Nos entusiasma seguir potenciando la conexión entre la música argentina y sus fans a nivel global”, sostuvo Ady Harley, Head of Music Label Partnerships & Publishing BD, Latin America, US Latin and Iberia, en Meta.
Con una ceremonia que promete reunir a algunas de las figuras más destacadas de la escena nacional, los Premios Gardel 2026 se preparan para una nueva edición cargada de música en vivo, homenajes y grandes momentos sobre el escenario.
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