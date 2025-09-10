El desconsuelo de Guido Kaczka por la historia de un participante de Buenas noches familia: "Nadie está..."
El conmovedor y triste relato de un concursante llevó al conductor a romper en lágrimas y asegurar que su testimonio lo destruyó. Los detalles.
En la última edición de "Buenas noches familia" (El Trece), Guido Kaczka se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la conmovedora historia de un participante. El conductor, conocido por su frescura e improvisación, se vio superado por el duro relato de vida del jugador y tuvo que tomarse unos minutos para recuperarse. El participante contó que fue estafado por un amigo, lo que lo obligó a ganarse la vida cantando en los trenes, pero lo que realmente conmovió a Guido fue el trágico final de sus padres.
El concursante relató que sus padres fallecieron con solo un día de diferencia a causa del COVID-19 en mayo de 2020. Aunque no pudo ver a su madre, le mentía diciéndole que su padre estaba mejorando. En un momento especialmente emotivo, contó que el día que su padre falleció, él pudo contarle que finalmente había conseguido un trabajo.
"Me llama mi hermano, me dice 'dejá todo y vení al hospital que tenemos que despedir a papá'. Fui y estaba hace un montón de tiempo buscando laburo y le dije 'pá, conseguí un laburo'", relató. "Nadie está listo para perder a los padres", agregó entre lágrimas.
El relato conmovió profundamente a Guido, que rompió en llanto. Tras abrazar al concursante, el conductor confesó: "Me mató, nos caímos los dos, nos caímos todos". Explicó que, si bien en su trabajo debe "pasar un poco por encima" estas historias, en esta ocasión no pudo evitar sentir empatía.
"Te juro que me sentí ahí, me sentí en ese lugar, me sentí vos", dijo. La emoción de Guido fue tal que incluso el locutor y su equipo se preocuparon, ya que nunca lo habían visto así. "Mi mamá me decía la otra vez 'no sé cómo aguantás las historias'. Uno aguanta hasta que no aguanta", compartió Kaczka frente a las cámaras.
