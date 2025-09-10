El desconsuelo de Guido Kaczka por la historia de un participante de Buenas noches familia: "Nadie está..."

En la última edición de "Buenas noches familia" (El Trece), Guido Kaczka se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la conmovedora historia de un participante. El conductor, conocido por su frescura e improvisación, se vio superado por el duro relato de vida del jugador y tuvo que tomarse unos minutos para recuperarse. El participante contó que fue estafado por un amigo, lo que lo obligó a ganarse la vida cantando en los trenes, pero lo que realmente conmovió a Guido fue el trágico final de sus padres.