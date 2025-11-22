El tierno mensaje de Tini Stoessel para María Becerra tras el estreno de Quimera: "Lo que tanto te dolió..."
A través de Instagram, la Triple T -quien está presente en el nuevo albúm- le expresó un mensaje a su colega y amiga. Mirá.
Tras el lanzamiento de Quimera, el disco más personal de María Becerra, una de sus colegas más cercanas decidió mostrar públicamente su cariño. Tini Stoessel utilizó sus redes para enviarle un mensaje lleno de afecto y admiración, haciendo referencia a lo que significó este trabajo en la vida de la artista.
Desde sus historias de Instagram, la cantante expresó su emoción por haber participado en el álbum y dejó un mensaje directo. "Qué lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso", escribió, apuntando a la canción "Hasta que me enamoro".
Stoessel también destacó la fortaleza con la que María transformó experiencias delicadas en música, haciendo mención a la pérdida de un embarazo que atravesó. "Ver cómo pudiste convertir en arte lo que tanto te dolió", agregó en su publicación.
Finalmente, cerró su mensaje con un gesto de amistad pura. "Te quiero mucho, estoy orgullosa de vos", concluyó, invitando a su comunidad a escuchar el álbum completo.
Quimera: la nueva faceta artística de María Becerra
El proyecto propone un recorrido emocional y sonoro que refleja distintos aspectos de la identidad de Becerra. En el álbum conviven múltiples géneros y relatos a partir de cuatro alter egos: Maite (la vulnerabilidad, la herida y el amor que enseña); Jojo (el brillo y la sensualidad como declaración de libertad); Shanina (la dualidad, el deseo, la intensidad y su energía cambiante); y Gladys (la raíz, la verdad cruda, el orgullo por el origen y el barrio).
Cada uno de estos personajes habita tres canciones, cruzándose entre el pop, el urbano, el R&B, el dembow, el fuego, la melancolía y la exploración experimental. Pero el disco también guarda un lugar donde no hay filtros: allí aparece María en primera persona, sin máscara, afrontando el amor, la caída y la sanación desde su propia historia.
La producción del álbum estuvo a cargo de Xross, con participación activa de la cantora tanto en el desarrollo sonoro como en el enfoque visual de la obra. Además, Quimera incluye colaboraciones que refuerzan cada identidad artística: Taichu, Jay Wheeler, J Rei, Paulo Londra, Karina La Princesita y El Alfa, entre otros, formando parte de un universo expandido que da vida a cada personaje.
