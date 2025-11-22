El tierno mensaje de Tini Stoessel para María Becerra tras el estreno de Quimera: "Lo que tanto te dolió..."

maria becerra

Cada uno de estos personajes habita tres canciones, cruzándose entre el pop, el urbano, el R&B, el dembow, el fuego, la melancolía y la exploración experimental. Pero el disco también guarda un lugar donde no hay filtros: allí aparece María en primera persona, sin máscara, afrontando el amor, la caída y la sanación desde su propia historia.

La producción del álbum estuvo a cargo de Xross, con participación activa de la cantora tanto en el desarrollo sonoro como en el enfoque visual de la obra. Además, Quimera incluye colaboraciones que refuerzan cada identidad artística: Taichu, Jay Wheeler, J Rei, Paulo Londra, Karina La Princesita y El Alfa, entre otros, formando parte de un universo expandido que da vida a cada personaje.