La reacción de Miriam Lanzoni al enterarse que Alejandro Fantino será papá

Miriam Lanzoni en una entrevista con Socios del espectáculo contó que, apenas se enteró de la noticia se comunicó con su ex pareja: "Le mandé un mensaje. A mí me pareció hermosa la noticia, bah, es una noticia preciosa..."

En el programa le consultaron si se había puesto en contacto con la modelo, a lo que la actriz respondió: “No, porque no tengo su número, no la conozco”

Miriam hizo énfasis en que no le escapa a hablar de Fantino porque "es parte de mi historia y de mi vida". "Es una persona que yo voy a querer siempre, esté con quién esté".

Por último, la actriz dejó en claro que entiende si Coni prefiere no tener contacto con ella: "Es respetable si su actual mujer no tiene ganas de hablar de mí, ni tener un vínculo, no tiene por qué hacerlo. Me parece que hay que respetar porque es el terreno de él, de su familia”.