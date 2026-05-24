Mirtha Legrand está por cumplir 100 años y Adrián Suar le hizo una promesa al aire
En una nueva emisión de La noche de Mirtha Legrand, el productor y actor, Adrián Suar, confesó que El Trece prepara una gran sorpresa para la Chiqui.
A sus 99 años, Mirtha Legrand se mantiene firmemente como la dueña absoluta de las comidas más célebres de la pantalla chica nacional, sin ningún indicio que vislumbre un paso al costado. De hecho, la emblemática animadora ya expresó de manera contundente sus deseos de continuar al frente de su ciclo durante la temporada 2027.
Recogiendo el guante, Adrián Suar, en su rol de gerente de programación de El Trece, no solo tomó nota de las intenciones de la diva sino que redobló la apuesta en vivo. Durante la más reciente emisión de "La noche de Mirtha", la cual contó en su mesa con los actores de la obra teatral "Sottovoce", el productor ejecutivo aprovechó la velada para lanzarle una tentadora propuesta que dejó al descubierto la estrategia de la emisora para cuando la diva sople las velitas más esperadas: sus 100 años de vida, el próximo 23 de febrero.
Apoyado en la complicidad y el afecto cosechado tras décadas de labor compartida, Suar tomó la palabra para interpelar directamente a la anfitriona. “Yo te quiero preguntar. Si vos querés...”, comenzó esbozando el directivo, matizando la seriedad del planteo con la confianza de un viejo conocido. Con la rapidez mental y la picardía que la caracterizan, Legrand lo interrumpió de inmediato: “A ver, ojo, ¡atención!”, lanzó entre risas generalizadas en el estudio. El productor le prometió ser breve y ella le habilitó el espacio para hablar.
“El año que viene, el 23 de febrero, se cumple una fecha muy importante para tu vida y la vida de los argentinos. Si mal no recuerdo es tu cumpleaños”, introdujo el programador corporativo antes de ir al hueso. Sorprendiendo con su velocidad, Mirtha indagó: “¿Es centenaria?”. “Centenaria”, ratificó Suar de inmediato. Semejante confirmación generó un revuelo instantáneo en la diva de los almuerzos. “¡Ay, soy centenaria! No lo puedo creer. No, no puede ser. Esta palabra no la digo más”, exclamó divertida, desatando las carcajadas de todos sus comensales.
Ante esto, el directivo le aconsejó con humor: “No la digas más, no la digas más. Cumplís un buen número”. Acto seguido, llegó el ofrecimiento formal: “El canal te va a armar una fiesta enorme. ¿Vas a querer que lo armemos?”. Sin titubear, la conductora dio el visto bueno: “Sí, sí, sí”.
Aprovechando el clima de celebración, Suar quiso indagar sobre la comodidad de la estrella en la grilla del canal de Constitución: “¿Estás cómoda en El Trece?”. “Comodísima. ¿Cuántos años hace?”, contestó Mirtha, rematando con su clásico sello humorístico: “Porque me voy, pero vuelvo”. La humorada causó gracia en la mesa y el gerente la festejó: “Siempre quiere que nos separemos... Pero siempre se va La Chiqui, pero ella, siempre vuelve”.
Para dar un cierre emotivo a ese bloque, la dueña de casa sintetizó el lazo que los une: “Estoy feliz. Como en mi casa. Los quiero y me quieren”. “Te queremos mucho”, replicó el productor. “Muy feliz”, reiteró ella. “Gracias, chiquita”, concluyó Suar.
El momento más impactante de la velada llegó por el lado de una de las invitadas, Carla Peterson, quien puso sobre el mantel una información histórica que la propia Legrand no dimensionaba en su totalidad. “Es una pregunta medio afirmación, porque yo lo sé, pero no sé si vos sabías que no solo tenés el récord de mayor cantidad de programas, sino que también es el récord porque es el único formato que siempre fue el mismo, con la misma conductora, en el mundo”, le expuso la actriz. Atónita ante el dato, Mirtha consultó: “¿Vos lo sabías eso?”. “No, en el mundo no”, confesó con sincero asombro.
“En el mundo”, ratificó Peterson con vehemencia, postura que fue respaldada por el propio Suar: “Sí, en el mundo sí, chiquita”. Buscando mayor precisión, la integrante del elenco de "Sottovoce" le preguntó: “¿60 años de programa?”. Con una mezcla de orgullo y humildad, la Chiqui se hizo cargo del logro: “Y sí, soy yo. Es récord...”. Peterson no quiso dejar espacio a dudas sobre el verdadero valor de esa marca: “Pero es el récord por vos”. “Por vos, chiquita, que te amamos”, selló el programador del canal. Conmovida por la calidez del momento, la diva cerró el segmento: “Bueno, gracias, amorosos”.
De esta manera, la velada dejó en claro el significado de Legrand para la cultura televisiva nacional: un emblema que a las puertas de los 100 años continúa batiendo marcas internacionales, convecina de la sorpresa y siendo el eje indiscutido de la escena pública. Con un gran festejo en preparación, la continuidad laboral asegurada y un siglo de historia vital por delante, la conductora descarta cualquier idea de retiro y planifica un año venidero con la agenda completa.
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