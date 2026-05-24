Mirtha Legrand está por cumplir 100 años y Adrián Suar le hizo una promesa al aire

Embed - "En eltrece vamos a hacer una fiesta gigante para tus cien años": de Adrián Suar a Mirtha

Aprovechando el clima de celebración, Suar quiso indagar sobre la comodidad de la estrella en la grilla del canal de Constitución: “¿Estás cómoda en El Trece?”. “Comodísima. ¿Cuántos años hace?”, contestó Mirtha, rematando con su clásico sello humorístico: “Porque me voy, pero vuelvo”. La humorada causó gracia en la mesa y el gerente la festejó: “Siempre quiere que nos separemos... Pero siempre se va La Chiqui, pero ella, siempre vuelve”.

Para dar un cierre emotivo a ese bloque, la dueña de casa sintetizó el lazo que los une: “Estoy feliz. Como en mi casa. Los quiero y me quieren”. “Te queremos mucho”, replicó el productor. “Muy feliz”, reiteró ella. “Gracias, chiquita”, concluyó Suar.

El momento más impactante de la velada llegó por el lado de una de las invitadas, Carla Peterson, quien puso sobre el mantel una información histórica que la propia Legrand no dimensionaba en su totalidad. “Es una pregunta medio afirmación, porque yo lo sé, pero no sé si vos sabías que no solo tenés el récord de mayor cantidad de programas, sino que también es el récord porque es el único formato que siempre fue el mismo, con la misma conductora, en el mundo”, le expuso la actriz. Atónita ante el dato, Mirtha consultó: “¿Vos lo sabías eso?”. “No, en el mundo no”, confesó con sincero asombro.

“En el mundo”, ratificó Peterson con vehemencia, postura que fue respaldada por el propio Suar: “Sí, en el mundo sí, chiquita”. Buscando mayor precisión, la integrante del elenco de "Sottovoce" le preguntó: “¿60 años de programa?”. Con una mezcla de orgullo y humildad, la Chiqui se hizo cargo del logro: “Y sí, soy yo. Es récord...”. Peterson no quiso dejar espacio a dudas sobre el verdadero valor de esa marca: “Pero es el récord por vos”. “Por vos, chiquita, que te amamos”, selló el programador del canal. Conmovida por la calidez del momento, la diva cerró el segmento: “Bueno, gracias, amorosos”.

De esta manera, la velada dejó en claro el significado de Legrand para la cultura televisiva nacional: un emblema que a las puertas de los 100 años continúa batiendo marcas internacionales, convecina de la sorpresa y siendo el eje indiscutido de la escena pública. Con un gran festejo en preparación, la continuidad laboral asegurada y un siglo de historia vital por delante, la conductora descarta cualquier idea de retiro y planifica un año venidero con la agenda completa.