Mirtha Legrand recordó la inauguración del Obelisco y lanzó una frase desopilante: "Soy prehistoria viviente"

Mirtha Legrand volvió a sorprender con una anécdota que une su historia personal con uno de los íconos más representativos de Buenos Aires. Durante una charla televisiva, la conductora recordó que estuvo presente en la inauguración del Obelisco y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Nuestros padres nos trajeron a la inauguración del Obelisco en el 36… Me acuerdo perfectamente. Fue un acontecimiento”. Luego, entre risas y tras ser definida como “historia viviente”, lanzó: “Soy prehistoria viviente”.