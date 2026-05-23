Mirtha Legrand recordó la inauguración del Obelisco y lanzó una frase desopilante: "Soy prehistoria viviente"
Mirtha Legrand sorprendió al revelar que asistió a la inauguración del Obelisco en 1936 y bromeó: “Soy prehistoria viviente”. Todos los detalles.
Mirtha Legrand volvió a sorprender con una anécdota que une su historia personal con uno de los íconos más representativos de Buenos Aires. Durante una charla televisiva, la conductora recordó que estuvo presente en la inauguración del Obelisco y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Nuestros padres nos trajeron a la inauguración del Obelisco en el 36… Me acuerdo perfectamente. Fue un acontecimiento”. Luego, entre risas y tras ser definida como “historia viviente”, lanzó: “Soy prehistoria viviente”.
El intercambio se dio cuando Santiago del Moro le preguntó si realmente había asistido al acto inaugural del monumento porteño. Lejos de dudar, Mirtha respondió con total seguridad y aportó detalles de aquella jornada que quedó grabada en su memoria desde la infancia.
La inauguración del Obelisco se realizó el 23 de mayo de 1936, en medio de un ambicioso proyecto urbanístico que buscaba transformar el centro porteño. La construcción avanzó en tiempo récord y formó parte de las obras que incluyeron el ensanche de la avenida Corrientes, la apertura de la 9 de Julio y la creación de la Plaza de la República.
Según los registros históricos de la Ciudad, en la obra trabajaron 157 obreros y el monumento fue levantado para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires vinculada a Pedro de Mendoza. Con el correr de los años, el Obelisco se convirtió en uno de los grandes símbolos argentinos, aunque en sus comienzos no estuvo exento de críticas y polémicas.
Durante la misma conversación, Mirtha también recordó que conoció “la calle Corrientes angosta”, una imagen de época que refleja cómo era la Ciudad antes de las grandes transformaciones urbanas.
La conductora tenía apenas 9 años cuando se inauguró el Obelisco y su testimonio generó sorpresa entre los televidentes, que celebraron la lucidez y la memoria de una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.
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