Mirtha Legrand agradeció su Martín Fierro: "Me fascina estar acá"

El emotivo discurso tras ganar el Martín Fierro

Durante la transmisión, la diva recibió un hermoso ramo de flores junto a una tarjeta firmada por su equipo de producción. "Felicitaciones por el premio, es un orgullo seguir trabajando a su lado después de tantos años. La queremos mucho, Diego Palacio y Nacho Viale", leyó al aire, para luego afirmar con alegría que está encantada de seguir al frente de su ciclo.