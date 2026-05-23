Mirtha Legrand agradeció su Martín Fierro: "Me fascina estar acá"
La conductora Mirtha Legrand celebró su estatuilla número 35 a la Labor Periodística con un conmovedor mensaje en su programa.
En una nueva emisión de su clásico programa nocturno, la histórica presentadora Mirtha Legrand se tomó unos minutos para celebrar y agradecer profundamente el reciente premio Martín Fierro obtenido a la Mejor Labor Periodística. Se trata de la estatuilla número 35 que cosecha a lo largo de su inmensa y prestigiosa trayectoria en la televisión nacional.
El emotivo discurso tras ganar el Martín Fierro
Durante la transmisión, la diva recibió un hermoso ramo de flores junto a una tarjeta firmada por su equipo de producción. "Felicitaciones por el premio, es un orgullo seguir trabajando a su lado después de tantos años. La queremos mucho, Diego Palacio y Nacho Viale", leyó al aire, para luego afirmar con alegría que está encantada de seguir al frente de su ciclo.
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Además de agradecer a APTRA, aprovechó el valioso espacio para saludar a las periodistas Carolina Amoroso y Soledad Larghi, con quienes compartió la terna. La producción también decidió emitir un emotivo video recordando el discurso de la Chiqui durante la ceremonia de premiación.
En las imágenes, la conductora desató las risas y la ovación del público presente con su clásico carisma: "Cada año digo que es el último porque me canso, pero vengo porque me fascina. Así que, si Dios me da salud, seguiré viniendo. ¡El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo!".
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