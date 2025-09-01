Mirtha Legrand confesó que tuvo un problema con la obra de Adrián Suar

La reciente visita de Mirtha Legrand a la obra de teatro “La Cena de los Tontos” ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo. El periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa que, a pesar de que la diva fue invitada para ver la función de Gustavo Bermúdez, terminó asistiendo un día en el que Mike Amigorena todavía era parte del elenco, lo cual no le gustó en absoluto.