Mirtha Legrand confesó que tuvo un problema con la obra de Adrián Suar
En exclusiva Juan Etchegoyen reveló que la producción de la obra teatral y la conductora vivieron un escándalo. Los detalles de lo sucedido.
La reciente visita de Mirtha Legrand a la obra de teatro “La Cena de los Tontos” ha generado un revuelo en el mundo del espectáculo. El periodista Juan Etchegoyen reveló en su programa que, a pesar de que la diva fue invitada para ver la función de Gustavo Bermúdez, terminó asistiendo un día en el que Mike Amigorena todavía era parte del elenco, lo cual no le gustó en absoluto.
Juan Etchegoyen, entonces, describió el incidente como "gracioso y polémico". Según el periodista, Adrián Suar y Martín Bossi invitaron a Mirtha casi al mismo tiempo. La intención de Suar era que la diva fuera a ver la obra cuando ya estuviera Bermúdez, pero La Chiqui terminó yendo cuando Amigorena seguía en el reparto y no le fue avisada de esta situación.
"No da para más escándalos la obra. Imagínate la cara de Adrián cuando vio que Mirtha fue con Mike Amigorena y no a ver la obra con Gustavo Bermúdez que además es amigo de Adrián", agregó Etchegoyen, insinuando que la falta de coordinación fue un papelón.
Según el periodista, Mirtha Legrand simplemente decidió ir "ese jueves y no otro día a ver la obra", lo que generó un inesperado conflicto de egos. Etchegoyen reveló que Amigorena estaba "chocho" de que el plan de Suar "le haya salido mal", pero al mismo tiempo se mostró "enojado" con el protagonismo de su compañero, Martín Bossi. El periodista contó que Bossi le cantó a la conductora durante varios minutos, lo que molestó a Amigorena.
Lo cierto es que "La cena de los Tontos" no afloja en escándalos a pesar de que parecía que todo iba a terminar con el cambio de protagonista. Sin embargo, una vez más y antes de salir del elenco, Mike Amigorena dejó su huella a lo que es un sinfín de polémicas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario