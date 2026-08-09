Mirtha Legrand cuestionó la política económica de Javier Milei: "A la gente no le alcanza para vivir"
En un intercambio con el periodista Diego Sehinkman hablaron sobre el impacto de las medidas económicas de la administración libertaria.
En un ida y vuelta con Diego Sehinkman, Mirtha Legrand puso el foco en una de las principales dificultades que atraviesan los argentinos y cuestionó el impacto de las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei.
"El gobierno está haciendo un trabajo que nadie de la política tradicional quería hacer, que era una mala palabra y era tabú, que se llama ajuste de la macroeconomía, que no es sexy hablar de eso ni vende entradas en los teatros", sostuvo el periodista de TN.
Ante esa afirmación, la conductora fue directa y preguntó: "¿Había que hacerlo?"
Sehinkman respondió que Juntos por el Cambio había intentado avanzar parcialmente en ese sentido, aunque no había logrado concretarlo: "Lo que quiero decir con esto es que no es popular hacer un ajuste y el gobierno consiguió en la primera parte de su mandato que la gente comprara que hacía falta una motosierra y muchas cosas de la macro se acomodaron", agregó.
"Lo que resta, que no es menor, es que ese acomodamiento vaya de la mano de la empatía para comunicar, pero sobre todo de la mejora del poder adquisitivo", señaló.
Fue entonces cuando Mirtha Legrand volvió a poner el foco en la situación cotidiana de la población y planteó una pregunta concreta: "A la gente no le alcanza para vivir y para comer. ¿Cómo se soluciona?"
"Hay un desafío gigante y el gobierno comete errores de la política, algunos muy tontos, y su principal enemigo es él mismo", sostuvo.
El emotivo mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge Messi
La reconocida conductora Mirtha Legrand se sumó este sábado al duelo por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para acompañar a la familia del astro argentino en este difícil momento.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la diva de los almuerzos expresó su pesar con un breve pero profundo texto que refleja el cariño y respeto que siente hacia la familia Messi. "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi", escribió Legrand, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y el hashtag #QEPD.
Su mensaje se suma a la extensa lista de personalidades del mundo del deporte, la política y el espectáculo que expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido a los 68 años en la ciudad de Rosario. El fútbol mundial, los clubes argentinos, la AFA y figuras internacionales ya habían manifestado su pesar, y Legrand se convirtió en una de las voces más destacadas del ambiente artístico en hacerlo público.
Con su característico estilo cercano y directo, la conductora envió un abrazo simbólico a Celia Cuccittini, viuda de Jorge, a Lionel y a todos los hijos del matrimonio, Rodrigo, Matías y María Sol, en un gesto que refleja el profundo impacto que la noticia generó en todo el país.
La publicación de Mirtha Legrand se suma a los mensajes de otros famosos que, conmovidos por la partida del padre del mejor jugador del mundo, quisieron dejar su testimonio de apoyo en las redes, demostrando una vez más el lugar especial que ocupa la familia Messi en el corazón de los argentinos.
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