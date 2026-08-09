Mirtha Legrand cuestionó la política económica de Javier Milei: "A la gente no le alcanza para vivir"

Fue entonces cuando Mirtha Legrand volvió a poner el foco en la situación cotidiana de la población y planteó una pregunta concreta: "A la gente no le alcanza para vivir y para comer. ¿Cómo se soluciona?"

"Hay un desafío gigante y el gobierno comete errores de la política, algunos muy tontos, y su principal enemigo es él mismo", sostuvo.

-El Gobierno está haciendo el trabajo que nadie quería hacer que es el AJUSTE de la macroeconomía



+Pero a la gente NO LE ALCANZA PARA COMER NI PARA VIVIR, CÓMO SE SOLUCIONA ESO?



La Mesaza le dejó bien claras las cosas al ensobrado de Sehinkman. pic.twitter.com/79mq2Fk28q — (@Pampa139) August 9, 2026

El emotivo mensaje de Mirtha Legrand por la muerte de Jorge Messi

La reconocida conductora Mirtha Legrand se sumó este sábado al duelo por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para acompañar a la familia del astro argentino en este difícil momento.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la diva de los almuerzos expresó su pesar con un breve pero profundo texto que refleja el cariño y respeto que siente hacia la familia Messi. "Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi", escribió Legrand, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y el hashtag #QEPD.

Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi #QEPD — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) August 8, 2026

Su mensaje se suma a la extensa lista de personalidades del mundo del deporte, la política y el espectáculo que expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido a los 68 años en la ciudad de Rosario. El fútbol mundial, los clubes argentinos, la AFA y figuras internacionales ya habían manifestado su pesar, y Legrand se convirtió en una de las voces más destacadas del ambiente artístico en hacerlo público.

Con su característico estilo cercano y directo, la conductora envió un abrazo simbólico a Celia Cuccittini, viuda de Jorge, a Lionel y a todos los hijos del matrimonio, Rodrigo, Matías y María Sol, en un gesto que refleja el profundo impacto que la noticia generó en todo el país.

La publicación de Mirtha Legrand se suma a los mensajes de otros famosos que, conmovidos por la partida del padre del mejor jugador del mundo, quisieron dejar su testimonio de apoyo en las redes, demostrando una vez más el lugar especial que ocupa la familia Messi en el corazón de los argentinos.