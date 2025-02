Mirtha Legrand habló al aire de su megafiesta de cumpleaños: todos los detalles

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1893676054394372182&partner=&hide_thread=false Mirtha Legrand, en exclusiva con C5N, el día de su cumpleaños N° 98



"Yo me siento muy querida, pero muy querida. Y si tengo algún detractor por ahí, chau", continuó Legrand. "Ha habido una evolución en mí, se nota, es evidente. Se nota además. Yo estoy siendo más grande y estudiosa, muy estudiosa. Yo conozco perfectamente quién está sentado en mi mesa. Yo les pregunto de todo", reflexionó la Chiqui. Además, también destacó lo bien que le hace su trabajo: "Estoy pasando un buen momento, estoy feliz y contenta con lo que hago".

Por otro lado, contó cómo será su festejo esta noche. "Esta noche hacemos una reunión en lo de Marcela porque tiene jardín ella. Tenemos unas 60 personas, maso menos. Yo me voy a cambiar de ropa, como siempre me pongo dos vestidos. A Marcela no le gusta, pero yo siempre tengo dos", contó. "Es mucha gente la que viene, muchos amigos. Siempre pongo una persona que canta, me gusta mucho eso. Va a cantar Coki Ramírez", cerró.