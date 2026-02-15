Mirtha Legrand saludó a Ricardo Darín por el nacimiento de su nieto

El gesto de la conductora subraya la alegría compartida por el ambiente artístico ante el nacimiento de Dante, quien llegó al mundo el pasado lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona. La mención de Mirtha a que su programa "llega a España" no es menor, considerando que tanto los flamantes padres como los abuelos —Ricardo Darín y Florencia Bas— se encuentran actualmente en suelo español acompañando los primeros días del recién nacido.

De esta manera, la mesa más famosa del país se convirtió una vez más en el escenario de un brindis virtual por la vida, uniendo a través de la pantalla la emoción de una familia que, aunque se encuentre a miles de kilómetros, sigue estando presente en el corazón del público y de sus colegas.