La iniciativa de la producción de Mirtha Legrand que incluye al público de cara a sus 99 años: cómo participar

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este Día de los Enamorados

Mirtha Legrand ultima detalles para una cena especial el sábado 14 de febrero a las 21:30, con una emisión pensada para celebrar el amor en todas sus formas.

En esta edición de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora tendrá como invitados a Luis Luque y Silvia Kutika, quienes llevan más de 30 años juntos y compartirán detalles sobre cómo comenzó su relación y cómo lograron sostenerla a lo largo del tiempo.

A la mesa también se sumarán Boy Olmi y Carola Reyna, otra pareja emblemática del espectáculo que oficializó su vínculo en 1994 y se mantiene como una de las más queridas por el público. El quinto invitado será Héctor Maugeri, ex director de la revista Caras, recientemente alejado de la editorial Perfil.

