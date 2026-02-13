La iniciativa de la producción de Mirtha Legrand que incluye al público de cara a sus 99 años: cómo participar
El próximo 23 de febrero, la diva celebrará sus 99 años y su equipo está preparando una sorpresa emotiva e inolvidable. Enterate acá cómo participar.
"¡La Chiqui cumple años y queremos que seas parte!", así comienza el anuncio que hizo la cuenta de Instagram del programa "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", en medio de una iniciativa que busca hacer sentir amada a la legendaria conductora.
Dado que el próximo 23 de febrero celebrará sus 99 años, su equipo decidió lanzar una convocatoria al público: "Mandanos un video cantándole el feliz cumpleaños. Vamos a armar una edición con todas las voces, para que Mirtha pueda sentir el cariño de su gente", escribieron.
Luego, detallaron las indicaciones: "Enviá tu video a: [email protected]. Tenés tiempo hasta el viernes 20/02. Grabá en vertical y con buena luz".
Cabe señalar que Mirtha está a solo un año de cumplir el siglo de vida, manteniéndose vigente con su temporada número 58 en la televisión. Por ello, su producción quiere agasajarla de la mejor manera: con un mensaje que reúna las caras y voces de todos sus seguidores.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este Día de los Enamorados
Mirtha Legrand ultima detalles para una cena especial el sábado 14 de febrero a las 21:30, con una emisión pensada para celebrar el amor en todas sus formas.
En esta edición de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora tendrá como invitados a Luis Luque y Silvia Kutika, quienes llevan más de 30 años juntos y compartirán detalles sobre cómo comenzó su relación y cómo lograron sostenerla a lo largo del tiempo.
A la mesa también se sumarán Boy Olmi y Carola Reyna, otra pareja emblemática del espectáculo que oficializó su vínculo en 1994 y se mantiene como una de las más queridas por el público. El quinto invitado será Héctor Maugeri, ex director de la revista Caras, recientemente alejado de la editorial Perfil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario