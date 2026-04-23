Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025, pide ayuda por redes sociales: qué necesita

El mensaje no tardó en viralizarse y muchos fanáticos comenzaron a compartirle opciones de alquiler y contactos en distintas zonas de la Ciudad, intentando darle una mano en un momento de transición personal. La situación llamó la atención porque llega poco tiempo después de su consagración en el reality musical, donde se destacó como una de las grandes revelaciones del ciclo y se quedó con el título junto al equipo de Luck Ra.