El arrepentimiento de Mirtha Legrand tras la muerte de César Mascetti

"Su gran amor fue Mónica", aseguró. Y lamentó arrepentida: "Las veces que he hablado con Mónica le prometía que iría a visitar a su propiedad, y lamento tanto no haberlo hecho cuando estaban los dos, en medio de sus naranjas y duraznos maravillosos”. “En fin, no hay que dejar pasar, hay que pasarlo, se fue ese sampedrino encantador", afirmó La Chiqui.

Por último, la conductora de El Trece le envió un beso a Mónica Cahen D'Anvers. "Va a ser muy duro para ella", reconoció. "Como yo digo siempre, la vida está hecha de presencias y no de ausencias”, agregó. “QEPD, para él todo honor y toda gloria”, dijo Mirtha.