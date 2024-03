El preocupante pronóstico de Mirtha Legrand sobre la grieta: "La Argentina no se va a unir nunca"

Embed - LA NOCHE DE MIRTHA - Programa 23/03/24 - PROGRAMA 10 - TEMPORADA 2024

Luego de esto, Mirtha agregó: “El argentino piensa que el que no piensa como él es un sinvergüenza, un canalla... lo detesta. Es un rival, simplemente”. Además, tras esto, Mercedes Ninci afirmó: “La única grieta que hay en este país es entre honestos y deshonestos, y como dijo García Cuerva, el obispo, nos tenemos que unir todos los que queremos trabajar y los que somos honestos porque somos muchos más que lo chorros, somos muchos más que los corruptos".

Por otro lado, la periodista también destacó: " Los chicos todos se quieren ir del país, yo les digo: ‘chicos, yo me quedo acá para luchar, no les voy a dejar el país a los chorros, a los corruptos’”. Debido a estas palabras, Legrand sumó y cerró: “Un rival no es un enemigo. Es un contendiente, pero no es enemigo”.