El reproche de L-Gante a Mirtha Legrand: "Usted me cayó mal porque..."

Tras escucharla, el músico sorprendió a todos con su comentario: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

L-Gante salió al cruce con Mirtha: No le gustó que la diva se riera del nombre de su hija Jamaica

Pese al clima que se generó, Mirtha trató de ponerle humor y contestó, entre risas: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

“A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”, cerró el joven, serio, a la vez que Marina Calabró intentó sortear el momento con un “sana, sana”.