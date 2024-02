La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Fátima Florez sobre Javier Milei: "¿Conocías el...?"

Dicha discusión continuó, pero luego Mirtha decidió cambiar de tema para abordar algunas cuestiones sobre la relación íntima entre Fátima y Milei. Y así fue cómo la actriz se mostró incómoda y desconcertada por una pregunta que realizó la conductora. "¿Conocías el amor? ¿Es la primera vez que enamorás así, tanto?", consultó la Chiqui, mientras su invitada sonreía y miraba hacia abajo, buscando las palabras.

"Siento que volví a nacer. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré una persona que con solo mirarnos nos entendemos", definió Fátima y destacó: "Nunca discutimos, es increíble, aunque es una relación muy nueva, de siete meses. Yo creo que a veces no tomo consciencia, yo me enamoré del ser humano y bueno, al ser humano le toca ser presidente de la Argentina".

Pero, por si esto fuera poco, Fátima también abordó la posibilidad de ser madre: "Sí, sí me gustaría. Cómo voy a decir que no. Me gustaría y cada vez más, me parece un acto de amor muy grande", cerró.