La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 15 de junio en El Trece

La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados

mirtha_legrand (1).jpg

El sábado 15 de junio, Mirtha recibirá en su mesaza al actor Arnaldo André, el abogado Fernando Burlando, al periodista Franco Mercuriali y a la panelista de Socios del Espectáculo, Mariana Brey.

Mirtha Legrand se quejó al aire por la reinstauración de su busto en Villa Cañás

Mirtha Legrand se quejó al aire por la reinstauración de su busto en Villa Cañás, la ciudad que la vio nacer. “Voy a hablar ahora, hoy recibí un llamado de Metzger, que estaba con el doctor Castro, porque se ha vuelto a… Me da vergüenza decirlo, se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, dijo en la última emisión de La Noche de Mirtha.

estatua mirtha legrand

“Y es feo, a mí no me gusta, es feo, yo no quiero que esté en mi pueblo eso. No me gusta, no me gusta que en mi pueblo esté…Yo no soy así, yo no soy ésa”, insistió entre risas.

Y agregó que “el bronce debe ser muy difícil de trabajar, se me ocurre, el metal. Entonces me hizo una boca que no soy yo, me veo y me digo ¿yo soy ésa? Bueno, terminemos con ese tema, me da vergüenza haber hablado de esto, bórrenlo, sáquenlo”.