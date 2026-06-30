"Misery", con Juan Gil Navarro, tuvo su gran estreno en calle Corrientes con una función repleta de figuras
La adaptación teatral de Stephen King debutó en el Teatro Metropolitan con Julia Calvo y Juan Gil Navarro y reunió a numerosas figuras del espectáculo.
La cartelera porteña sumó una de sus apuestas más esperadas con el estreno para prensa e invitados de "Misery", la adaptación teatral de la reconocida obra de Stephen King. La función se realizó este miércoles por la noche en el Teatro Metropolitan y reunió a numerosas figuras del espectáculo, que no quisieron perderse el debut de la producción.
Con Julia Calvo y Juan Gil Navarro al frente del elenco, la obra está dirigida por Manuel González Gil y producida por Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group. La propuesta combina suspenso psicológico, drama y una cuidada puesta en escena que busca trasladar al teatro la intensidad de uno de los relatos más populares del escritor estadounidense.
La Avant Premiere contó con la presencia de una larga lista de invitados, entre ellos Cris Morena, José María Muscari, Graciela Alfano, Luciano Cáceres, Roberto y Tamara Pettinato, Anita Martínez, Mora Bianchi, Toti Spangenberg, Nazareno, Minerva y Guillermina Casero, Miriam Lanzoni, Antonio Grimau, Roly Serrano, Agustín Sullivan, Franco Yan, Andrea Ghidone, Valeria Archimó, Esther Goris, Mario Massaccesi, Diego Gentile, Javier Marra, Sebastián De Caro, Agustina Kämpfer, Malena Solda, Daniela Lopilato, Jorge Suárez, Juampi González, Nai Awada, Nicolás Maiques, Soledad Solaro, Sabrina Carballo y Tamara Bella, entre muchas otras personalidades.
De qué trata "Misery"
La historia sigue a Paul Sheldon, un exitoso escritor que, tras sufrir un grave accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera que asegura ser su admiradora número uno. Sin embargo, lo que en un principio parece un acto de solidaridad pronto se convierte en una pesadilla cuando el autor descubre que está retenido por una mujer obsesionada con sus novelas y dispuesta a todo para modificar el destino de su personaje favorito.
Tras su estreno, "Misery" comenzó oficialmente sus funciones y podrá verse de jueves a domingos en el Teatro Metropolitan, donde buscará consolidarse como una de las propuestas teatrales más convocantes de la temporada en la avenida Corrientes.
Los famosos dijeron presente al estreno de "Misery"
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