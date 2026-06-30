"Misery", con Juan Gil Navarro, tuvo su gran estreno en calle Corrientes con una función repleta de figuras

De qué trata "Misery"

La historia sigue a Paul Sheldon, un exitoso escritor que, tras sufrir un grave accidente automovilístico, es rescatado por Annie Wilkes, una enfermera que asegura ser su admiradora número uno. Sin embargo, lo que en un principio parece un acto de solidaridad pronto se convierte en una pesadilla cuando el autor descubre que está retenido por una mujer obsesionada con sus novelas y dispuesta a todo para modificar el destino de su personaje favorito.