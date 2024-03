Durísimo pedido de Miss Bolivia a Daniel Osvaldo

Luego apuntó contra Osvaldo: “Yo no lo conozco a él pero si me encantaría que pague la cuota alimentaria. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa no absuelve y no anula a la otra”.

miss bolivia osvaldo

“Desearía que todos los deudores alimentarios tomen conciencia y realmente se pongan las pilas. Una cosa que si queda claro es que de esos lugares es difícil salir solo, es casi imposible e involucrar a otras personas es importante”, agregó

Opinó también sobre la situación difícil que atraviesa el ex futbolista:“La verdad es que creo muchísimo en pedir ayuda, es exponencial y se vulnera en esta situación muchísimo más. La rotura es exponencial y más evidente con todo lo que está pasando. Creo muchísimo en los profesionales de la salud mental y en los dispositivos que hay, habría que revisar la ley de salud mental”.

Y aseguró: “Si uno se anima a pedir ayuda es mucho más fácil poder abordar el tema. Las personas que acompañan a la persona que sufre de esto son importantes. Hablo de amigos y familiares y terapeutas, hay que tener paciencia y mucho amor porque muchas veces las personas que acompañan a la persona que no está bien también necesita ayuda”.