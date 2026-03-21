MissLupe anuncia su primer show en Niceto Club: una noche clave en su evolución artística

A lo largo de su obra, la artista explora temáticas como la sensibilidad social, la intimidad y la sensación de desajuste, transformando esas experiencias en una identidad expresiva propia. Sus influencias atraviesan un amplio espectro: desde Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche hasta figuras del pop global como Madonna, Kylie Minogue y Britney Spears, además de referentes contemporáneos como Frank Ocean, Tyler, The Creator y Kanye West.

Con este show en Niceto Club, MissLupe consolida una nueva etapa en la que su proyecto crece tanto en identidad como en alcance, apostando por una propuesta que fusiona electrónica, sensibilidad pop y una mirada personal sobre el mundo que la rodea.