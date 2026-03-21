MissLupe anuncia su primer show en Niceto Club: una noche clave en su evolución artística
La artista llevará su universo sonoro y visual al escenario el 29 de mayo, en una presentación conceptual que marcará un antes y un después en su carrera.
MissLupe confirma su primer show en solitario en Niceto Club, donde se presentará el próximo 29 de mayo con un espectáculo especialmente diseñado para la ocasión. La fecha representa un momento bisagra en su recorrido: será la primera vez que encabece una de las salas más emblemáticas de la escena porteña, consolidando el crecimiento de su proyecto.
El show, producido por Clix, estará pensado como una experiencia integral que irá más allá de lo musical. Con una puesta que incluirá escenografía, narrativa y un recorrido por las distintas etapas de su obra, MissLupe buscará profundizar el cruce entre sonido, imagen y performance que define su identidad artística.
La presentación funcionará además como la puesta en vivo de Reset, su primer disco lanzado en 2025. En este trabajo, la artista retrata el período que abarca de sus veinte a sus veinticinco años, atravesado por la exploración escénica, el vínculo con la cultura del baile y la consolidación de una voz propia. El álbum se plantea como un verdadero “reseteo”: un nuevo punto de partida que reconoce su historia y proyecta su evolución.
Nacida en La Plata y radicada en Buenos Aires, su música refleja esa dualidad entre introspección e intensidad. Sus canciones combinan momentos íntimos con pulsos electrónicos ligados al dance, construyendo un universo donde lo emocional y lo físico conviven.
Con formación en artes visuales, MissLupe comenzó a vincularse con la música durante su adolescencia, etapa en la que surgió “Te Amo”, uno de sus primeros temas en circular y conectar con el público tanto en redes como en la calle. Ese impulso inicial dio paso a una etapa de formación en producción musical y, más adelante, al lanzamiento de “Un Número” (2020), su primer EP autoproducido que marcó su acercamiento definitivo a la electrónica.
A lo largo de su obra, la artista explora temáticas como la sensibilidad social, la intimidad y la sensación de desajuste, transformando esas experiencias en una identidad expresiva propia. Sus influencias atraviesan un amplio espectro: desde Mercedes Sosa y Roberto Goyeneche hasta figuras del pop global como Madonna, Kylie Minogue y Britney Spears, además de referentes contemporáneos como Frank Ocean, Tyler, The Creator y Kanye West.
Con este show en Niceto Club, MissLupe consolida una nueva etapa en la que su proyecto crece tanto en identidad como en alcance, apostando por una propuesta que fusiona electrónica, sensibilidad pop y una mirada personal sobre el mundo que la rodea.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario