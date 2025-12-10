Monet inmersivo llega al Teatro Colón: cómo comprar las entradas y de qué se trata

Cómo comprar las entradas para Monet Inmersivo en el Teatro Colón: cuánto salen

Las entradas para asistir a la muestra de Monet en el Teatro colón (Cerrito 628, Capital Federal) ya están disponibles en la página oficial de Ticketek. Son ingresos por 15 minutos con un cupo de 30 tickets por horario. El precio de las entradas para este evento varía de acuerdo a la edad de la persona: