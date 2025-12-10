Monet inmersivo llega al Teatro Colón: cómo comprar las entradas y de qué se trata
La experiencia multisensorial del padre y creador del impresionismo llega al mítico recinto de Buenos Aires.
MONET INMERSIVO es una experiencia multimedial inmersiva que te transportará directamente a la genialidad del reconocido pintor Claude Monet. A través de tecnología de punta, podrás adentrarte en sus obras más emblemáticas y vivir una experiencia multisensorial única, acompañada de música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés.
Imagina rodearte de proyecciones en 180 grados que cobran vida fuera de los marcos, transformando cada superficie del salón principal en un lienzo vibrante y dinámico. Desde animaciones impresionantes hasta instalaciones interactivas, la exhibición redefine la percepción del arte clásico en la era digital.
El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para realizar fotografías inolvidables, cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos, transportándote a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.
Esta revolución digital, que ha conquistado millones en todo el mundo, llega por primera vez al Teatro Colón, fusionando tradición y modernidad en una experiencia artística que desafía los límites de la percepción.
No te pierdas esta oportunidad única: la muestra estará en el Centro de Experimentación del Teatro Colón desde el 15 de diciembre, abierto todos los días de 10 a 20 hs.
Cómo comprar las entradas para Monet Inmersivo en el Teatro Colón: cuánto salen
Las entradas para asistir a la muestra de Monet en el Teatro colón (Cerrito 628, Capital Federal) ya están disponibles en la página oficial de Ticketek. Son ingresos por 15 minutos con un cupo de 30 tickets por horario. El precio de las entradas para este evento varía de acuerdo a la edad de la persona:
- Adultos desde 14 años: $35.000 + $5250 de servicio.
- Menor de 4 a 14 años: $30.000 + $4500 de servicio.
