Netflix: la película desbordada de drama que pone tenso a todos los espectadores

Por otro lado, un investigador marino intenta coordinar rescates en medio del caos, aportando una mirada más amplia del desastre. La combinación de estas historias genera un clima constante de tensión, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Reparto de Embestida

El elenco de esta producción de Netflix está encabezado por Phoebe Dynevor, quien lidera una historia cargada de intensidad emocional y física.

El reparto lo completan:

Whitney Peak

Djimon Hounsou

Matt Nable

Andrew Lees

Alyla Browne

Stacy Clausen

Dante Ubaldi

Cada uno de los actores aporta realismo a las distintas líneas narrativas, fortaleciendo el dramatismo de la historia.

Tráiler de Embestida