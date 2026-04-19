“No podían parar la hemorragia”: preocupación por la salud de Ian Lucas tras un accidente

Ian fue atendido en el Sanatorio Los Arcos durante la tarde del domingo 19 de abril. Tras permanecer algunas horas en observación, recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar, ya fuera de peligro.

El episodio, que en principio fue un accidente doméstico, tomó mayor dimensión por la rápida circulación de la información en redes sociales, donde comenzaron a replicarse versiones y especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, con el correr de las horas y las aclaraciones de su entorno, se confirmó que se trató de una situación controlada a tiempo, sin mayores complicaciones.