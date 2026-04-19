Netflix: la comedia de enredos familiares que es un éxito

La película se apoya en un guion ágil y en actuaciones sólidas, logrando construir una historia que crece desde lo mínimo. Cada gesto, cada silencio y cada discusión aportan capas a un relato que se siente cercano y real.

Reparto de "53 domingos"

El elenco de esta producción de Netflix es uno de sus grandes puntos fuertes. Entre los protagonistas se encuentran:

Carmen Machi

Javier Cámara

Javier Gutiérrez

Alexandra Jiménez

Cada uno aporta matices a sus personajes, logrando que las interacciones resulten creíbles y que la tensión dramática se sostenga a lo largo de toda la película.

Tráiler de "53 domingos"