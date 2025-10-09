Mónica Farro reveló su diagnóstico médico y habló de su estado de salud: "Mis pulmones..."
Tras los rumores sobre una posible internación, la mediática aclaró su verdadero estado de salud y contó qué le indicaron los médicos.
En medio de la preocupación generada por su estado de salud, Mónica Farro decidió romper el silencio y aclarar cuál es su situación actual, luego de que trascendiera que podría ser internada tras una serie de estudios médicos.
Durante las últimas horas, comenzó a circular en redes una información que encendió las alarmas. Según contó el periodista Fede Flowers en su cuenta de X, la vedette habría acudido a la guardia para realizarse varios estudios.
“Mónica Farro está en la guardia esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas en pulmones por una tos de 4 meses de evolución. Tuvo bronquitis aguda en mayo y no pudo remontarla pese a la medicación. Le hicieron radiografías, exámenes de laboratorio y aguardando resultados por una posible internación”, detalló.
Ante la preocupación de sus seguidores, la artista uruguaya aclaró cómo se encuentra. Allí desmintió una internación y explicó qué le indicaron los médicos.
"No tengo anemia, estoy bien. Tengo que ir a un neomonólogo y ginecólogo. No estoy internada obviamente", aseguró Farro, llevando tranquilidad.
Luego, amplió sobre los motivos de los estudios. "Esta vez anemia no es por suerte, que ya tuve dos meses en el año. La debilidad no es por eso sino debe ser causado por la tos y los sangrados excesivos que tengo por eso también tengo que ir a un ginecólogo", explicó.
La vedette también destacó la importancia de seguir controlándose: "Así que nada, neumonólogo y ginecólogo. Hay que cuidarse y hacerse los exámenes, nada más", remarcó.
Por último, se refirió a las secuelas que le dejó la bronquitis que padeció meses atrás.
"Nunca pude salir de la bronquitis. Se ve que mis pulmones quedaron raros y bueno, ahora así a hacer una investigación más profunda del por qué", expresó, dando detalles de los próximos pasos en su tratamiento.
