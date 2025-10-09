Mónica Farro reveló su diagnóstico médico y habló de su estado de salud: "Mis pulmones..."

Luego, amplió sobre los motivos de los estudios. "Esta vez anemia no es por suerte, que ya tuve dos meses en el año. La debilidad no es por eso sino debe ser causado por la tos y los sangrados excesivos que tengo por eso también tengo que ir a un ginecólogo", explicó.

La vedette también destacó la importancia de seguir controlándose: "Así que nada, neumonólogo y ginecólogo. Hay que cuidarse y hacerse los exámenes, nada más", remarcó.

Por último, se refirió a las secuelas que le dejó la bronquitis que padeció meses atrás.

"Nunca pude salir de la bronquitis. Se ve que mis pulmones quedaron raros y bueno, ahora así a hacer una investigación más profunda del por qué", expresó, dando detalles de los próximos pasos en su tratamiento.