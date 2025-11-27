Monster Jam agregó una nueva fecha en Argentina: los detalles
El show motorizado más famoso del mundo, más grande, extremo e imponente regresa al país para una experiencia única e inolvidable.
La respuesta del público fue tan abrumadora que el rugido no se detiene: Monster Jam anunció una segunda jornada cargada de adrenalina, saltos imposibles y motores al límite se suma al Estadio Único de La Plata para que más fanáticos puedan vivir esta experiencia única en familia.
Con sus imponentes camiones de más de cinco toneladas, acrobacias espectaculares y un evento deportivo cargado de emoción, Monster Jam™ vuelve a rugir en Argentina. Una experiencia familiar que une generaciones en una jornada de adrenalina pura, potencia y diversión sin límites.
Este gran encuentro está pactado para el próximo 13 de diciembre, en el Estadio Único de La Plata. Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir por la página venta.blueteamtickets. A raíz del éxito que tuvo, se agregó una nueva fecha para el 14 de diciembre y los tickets ya están disponibles.
Antes del show principal, los fanáticos podrán ingresar al PIT PARTY, un espacio único para fotografiarse junto a los camiones, conocer a los pilotos y muchas actividades más para toda la familia. Una experiencia exclusiva, de cupos limitados, disponible solo con la compra de la entrada al show.
Este año habrá PIT PARTY VIP para 500 espectadores privilegiados a las 11hs y un PIT PARTY general de 11:30hs a 14:30hs solo para 3.000 espectadores.
Un espectáculo para grandes y chicos que recorre el mundo dejando estadios enteros de pie y fanáticos con la piel de gallina. Argentina volverá a sentir la potencia de los motores, el rugido de los saltos y la emoción de estar frente a un show que no se olvida jamás.
Qué trucks se presentarán en Monster Jam Argentina 2025
- EL TORO LOCO - MJ Solorio
- GRAVE DIGGER - Charlie Pauken
- JCB DIGATRON - Brandon Arthur
- MEGALODON - Blake Granger
- SPIDER-MAN - Mike Vaters II
- THOR - Chelsea VanCleave
- IRONMAN - Tony Ochs
- BLACK PANTHER - Bari Musawwir
