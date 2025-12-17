Confirman quiénes serán los panelistas de Beto Casella en América TV: todos los nombres
Luego de su salida polémica de Canal 9, finalmente el conductor tiene nuevo programa en América TV y ya se confirmaron quiénes son sus panelistas.
El mercado televisivo se prepara para uno de los movimientos más significativos de los últimos tiempos. Tras dos décadas como figura central de El Nueve, Beto Casella desembarcará en la pantalla de América TV en febrero de 2026. En las últimas horas, los detalles sobre la conformación de su equipo de trabajo han salido a la luz, revelando una estructura que combina rostros históricos con nuevas apuestas.
El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de brindar la primicia sobre los profesionales que escoltarán al conductor en este nuevo magazine, cuyo título definitivo aún es un misterio. Durante su programa, el comunicador destacó una particularidad legal en las contrataciones: “Se está hablando mucho hace meses del pase de Beto Casella a America TV después de veinte años de estar en la pantalla de el nueve y tengo novedades fuertes. Un dato que me llamó la atención es que Beto firmó contrato con el canal y el panel con la productora Mandarina”.
Un equipo de "salida masiva" y la modalidad de rotación
La gran sorpresa de esta transición es el traspaso de casi la totalidad del equipo que acompañó a Casella durante años en su anterior ciclo. Según la información proporcionada, el programa contará con un sistema de participación dinámica. “Tengo el listado de panelistas que acompañarán a Beto en esta aventura televisiva y todo lo que te voy a decir está confirmado. Puede que sumen a algún nombre más pero todos estos están cerrados y serán anunciados oficialmente en los próximos días”, aseguró Etchegoyen, para luego añadir: “Todos los panelistas serán rotativos me dicen y son los siguientes nombres. Anoten”.
El listado de figuras confirmadas para el proyecto de América TV incluye a:
Históricos del formato: Horacio Pagani, Any Ventura y Alejandra Maglietti.
Figuras del espectáculo y periodismo: Walter Queijeiro, Mariela Fernández, Aníbal Pachano y Joe Fernández.
Nuevas generaciones y redes: El influencer Enzo Aguilar y el ex Gran Hermano Agustín Guardis.
Equipo técnico y familiar: Leo Raff, Franco Casella y el locutor Mariano Flax.
El futuro de Bendita y la conducción de Edith Hermida
Este éxodo masivo de profesionales deja un vacío considerable en la grilla de El Nueve. El nuevo panorama obliga a una reestructuración profunda del histórico programa Bendita, que deberá renovar su panel casi por completo para sobrevivir a la partida de su conductor insignia.
Respecto a esta situación, Etchegoyen concluyó: “Como verán se van todos de Bendita salvo algunas excepciones y la verdad que Edith tendrá que buscar panelistas, algunos ya han sido confirmados y van a ir sumándose sumado a que la conducción la hará ella en el verano y después se verá”. De este modo, la incertidumbre se traslada ahora a la competencia, mientras América TV se prepara para recibir a una de las fórmulas más exitosas del entretenimiento nacional.
