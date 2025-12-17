Confirman quiénes serán los panelistas de Beto Casella en América TV: todos los nombres

Un equipo de "salida masiva" y la modalidad de rotación

La gran sorpresa de esta transición es el traspaso de casi la totalidad del equipo que acompañó a Casella durante años en su anterior ciclo. Según la información proporcionada, el programa contará con un sistema de participación dinámica. “Tengo el listado de panelistas que acompañarán a Beto en esta aventura televisiva y todo lo que te voy a decir está confirmado. Puede que sumen a algún nombre más pero todos estos están cerrados y serán anunciados oficialmente en los próximos días”, aseguró Etchegoyen, para luego añadir: “Todos los panelistas serán rotativos me dicen y son los siguientes nombres. Anoten”.