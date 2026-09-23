Morat volvió a la Argentina y convirtió su primer show en una fiesta de miles de voces

La historia de la banda comenzó en Bogotá y rápidamente trascendió las fronteras de Colombia. Con discos como Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios, Balas Perdidas, ¿A Dónde Vamos? y Si Ayer Fuera Hoy, el grupo fue construyendo un repertorio que terminó convirtiéndose en parte de la vida de millones de oyentes en distintos países.

Ese crecimiento tuvo uno de sus capítulos más importantes en 2024, cuando realizaron la gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, con 24 estadios en 14 países y más de un millón de asistentes. Un año después, además, llegaron por primera vez al Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro.

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Cinco noches más en Buenos Aires

La primera fecha fue apenas el comienzo. Morat todavía tiene cinco presentaciones por delante en Buenos Aires y todas las funciones restantes están agotadas.

El 24, 25 y 26 de septiembre, y luego el 29 y 30, la banda volverá a encontrarse con miles de personas que ya tienen preparada su propia lista de canciones, recuerdos y momentos para cantar a todo volumen.

Así, la primera noche funcionó como una declaración de intenciones para lo que viene: un reencuentro masivo, un repertorio que atraviesa generaciones y una banda que, después de recorrer escenarios de todo el mundo, volvió a comprobar que Argentina ocupa un lugar especial en su historia.

LAS CINCO FECHAS QUE QUEDAN