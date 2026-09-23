Morat volvió a la Argentina y convirtió su primer show en una fiesta de miles de voces
La banda colombiana comenzó su serie de seis presentaciones en Buenos Aires, con un recorrido por sus grandes canciones y su nuevo álbum, Ya Es Mañana.
Morat volvió a encontrarse con su público argentino y la espera terminó como suelen terminar las grandes noches: con miles de personas cantando cada palabra. En el primero de sus seis conciertos en Buenos Aires, la banda colombiana se reencontró con sus fanáticos en un estadio completamente colmado y dejó claro, desde los primeros minutos, que la conexión con este público sigue intacta.
Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas salieron al escenario para recorrer buena parte de las canciones que construyeron su historia y, al mismo tiempo, presentar en vivo el universo de Ya Es Mañana, su más reciente trabajo discográfico. El resultado fue un show de más de dos horas en el que convivieron la emoción, la energía y una puesta en escena pensada para acompañar cada momento.
La respuesta estuvo del otro lado. Desde los primeros acordes, las canciones fueron devueltas por un público que parecía conocer cada letra de memoria. Hubo saltos, gritos, celulares en alto y, sobre todo, una multitud cantando a una sola voz. Algunas canciones fueron verdaderos himnos colectivos y otras funcionaron como el reencuentro con una banda sonora que acompañó distintas etapas de una generación.
Una relación que sigue creciendo
Más allá del despliegue sobre el escenario, uno de los grandes protagonistas de la noche fue el vínculo entre Morat y sus seguidores argentinos. La escena se repitió una y otra vez: los músicos comenzaban una canción y las voces del público tomaban rápidamente el control.
El regreso también llegó en un momento particular para la banda. Después de años de crecimiento internacional, Morat atraviesa una nueva etapa artística con Ya Es Mañana, un disco que amplía el universo sonoro del grupo sin abandonar aquellos elementos que hicieron reconocible su identidad.
La historia de la banda comenzó en Bogotá y rápidamente trascendió las fronteras de Colombia. Con discos como Sobre El Amor Y Sus Efectos Secundarios, Balas Perdidas, ¿A Dónde Vamos? y Si Ayer Fuera Hoy, el grupo fue construyendo un repertorio que terminó convirtiéndose en parte de la vida de millones de oyentes en distintos países.
Ese crecimiento tuvo uno de sus capítulos más importantes en 2024, cuando realizaron la gira “Morat: Los Estadios. Antes De Que Amanezca”, con 24 estadios en 14 países y más de un millón de asistentes. Un año después, además, llegaron por primera vez al Festival de Viña del Mar, donde recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro.
Cinco noches más en Buenos Aires
La primera fecha fue apenas el comienzo. Morat todavía tiene cinco presentaciones por delante en Buenos Aires y todas las funciones restantes están agotadas.
El 24, 25 y 26 de septiembre, y luego el 29 y 30, la banda volverá a encontrarse con miles de personas que ya tienen preparada su propia lista de canciones, recuerdos y momentos para cantar a todo volumen.
Así, la primera noche funcionó como una declaración de intenciones para lo que viene: un reencuentro masivo, un repertorio que atraviesa generaciones y una banda que, después de recorrer escenarios de todo el mundo, volvió a comprobar que Argentina ocupa un lugar especial en su historia.
LAS CINCO FECHAS QUE QUEDAN
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24 de septiembre: agotado
25 de septiembre: agotado
26 de septiembre: agotado
29 de septiembre: agotado
30 de septiembre: agotado
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