A qué hora habla Javier Milei en la ONU y cómo verlo en vivo
El presidente Javier Milei hablará ante la asamblea de la ONU en Nueva York. Conocé la agenda completa, los horarios y por dónde seguir la transmisión en vivo.
El presidente de Javier Milei se prepara para su intervención en el Debate General de la ONU en Estados Unidos. La máxima autoridad de nuestro país brindará un esperado discurso frente a los líderes mundiales, marcando un hito en su agenda diplomática y política internacional durante este día miércoles.
A qué hora expone Javier Milei en ONU y la agenda completa
La esperada presentación ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas está pautada para las 12:00 horas (hora de Argentina). Quienes deseen seguir el discurso en vivo podrán hacerlo a través de la transmisión oficial en el canal de YouTube de las Naciones Unidas (United Nations - LIVE).
Luego de su exposición en el recinto diplomático, la gira presidencial continuará con una apretada serie de reuniones estratégicas de alto nivel y disertaciones económicas a lo largo de dos jornadas:
Miércoles 23 de septiembre
- 12:00 hs: Intervención en el Debate General de la Asamblea General.
- 16:00 hs: Disertación en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al IRI.
- 18:00 hs: Reunión con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y una mesa de 12 a 15 grandes empresarios socios.
- 19:30 hs: Encuentro con el rabino Simón Jacobson.
Jueves 24 de septiembre
- 13:00 hs: Exposición y ronda de preguntas en The Economic Club of New York, moderada por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.
- 17:00 hs: Reunión bilateral con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu.
- 17:30 hs: Encuentro de Líderes de América Latina junto a Benjamin Netanyahu.
- 21:00 hs: Partida del vuelo de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires (duración estimada de 10:30 horas).
Finalmente, la comitiva oficial aterrizará en la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 de septiembre a las 08:30 horas, dando por concluida formalmente su agenda en Norteamérica.
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