Causa ANDIS: Nadia Beller declaró y puso su celular a disposición de las autoridades argentinas

Antes de su declaración, Beller acudió a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de Santa Cruz con un chaleco antibalas y cuestionó las condiciones de seguridad que recibe como testigo. Afirmó que tampoco se siente segura dentro de instituciones como la Fiscalía ni durante sus apariciones ante los medios.

En Bolivia, Beller también es denunciante en una investigación por tentativa de feminicidio contra Cerimedo, su expareja.

La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades, sobreprecios y un supuesto esquema de coimas relacionado con compras de medicamentos. Dentro de ese expediente, la Justicia también analiza los audios atribuidos a Spagnuolo y busca establecer su origen y autenticidad.