Causa ANDIS: Nadia Beller declaró y puso su celular a disposición de las autoridades argentinas
La abogada explicó que su participación se limita a proporcionar información que conoce sobre el caso.
Nadia Beller puso a disposición de las autoridades argentinas la información que pueda ser pertinente de su celular, dentro de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en la que aparece mencionado el presidente Javier Milei.
La ex pareja de Fernando Cerimedo declaró este miércoles vía Zoom ante autoridades argentinas, con colaboración de Bolivia, y señaló que ratificó las declaraciones que antes realizó ante la prensa de ese país. También ofreció los datos obtenidos del análisis de su teléfono, que se realiza en Bolivia.
“Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo aquí en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que sea pertinente a mi causa”, dijo. La abogada explicó que su participación se limita a proporcionar información que conoce sobre el caso. “Lo que puede hacer es referir lo que él me comentó. Ni soy parte ni espero nada de ese proceso”, afirmó.
Beller fue convocada por las autoridades argentinas a partir de información que difundió públicamente sobre Cerimedo, quien fue asesor político de Milei y con quien mantiene una disputa judicial en Bolivia.
La abogada señaló que entiende que Cerimedo no es investigado dentro del caso Andis, pero expresó su disposición a colaborar con los datos que tiene.
Antes de su declaración, Beller acudió a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de Santa Cruz con un chaleco antibalas y cuestionó las condiciones de seguridad que recibe como testigo. Afirmó que tampoco se siente segura dentro de instituciones como la Fiscalía ni durante sus apariciones ante los medios.
En Bolivia, Beller también es denunciante en una investigación por tentativa de feminicidio contra Cerimedo, su expareja.
La causa ANDIS investiga presuntas irregularidades, sobreprecios y un supuesto esquema de coimas relacionado con compras de medicamentos. Dentro de ese expediente, la Justicia también analiza los audios atribuidos a Spagnuolo y busca establecer su origen y autenticidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario