A qué hora llega el viento Aquilón que apagará el frío y traerá un baño de calor al AMBA
El pronóstico del clima anticipa un brusco salto en la temperatura con viento. Se espera un fuerte pico de calor en el AMBA antes del arribo de nuevas lluvias.
Luego de varias jornadas marcadas por el frío, el clima dará un giro radical en Buenos Aires. El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico anuncia la llegada del viento Aquilón, un fenómeno que elevará drásticamente las temperaturas y dejará un ambiente primaveral en toda la región metropolitana durante las próximas horas.
Cuándo llega el pico de calor y cómo sigue el tiempo en el AMBA
Tras una semana de marcas térmicas inestables, los termómetros volverán a escalar con fuerza. El punto máximo de este fenómeno impactará directamente este viernes 25 de septiembre, impulsado por el característico viento del noroeste (Aquilón) durante las primeras horas de la madrugada, que luego rotará al suroeste y sur para aportar un baño térmico.
De acuerdo con el detalle horario, el calor se sentirá con mayor intensidad en la franja del mediodía y la tarde:
- Viernes a las 12:00: bajo un cielo completamente soleado, la temperatura marcará 23°C, pero la sensación térmica trepará a los 25°C.
- Viernes entre las 13:00 y las 17:00: la sensación térmica se mantendrá firme en los 25°C, configurando el momento más cálido de la jornada con ráfagas que podrían rondar los 28 km/h. Hacia la noche, refrescará levemente cerrando en 17°C.
Sin embargo, el alivio primaveral será efímero. A partir del fin de semana, el escenario meteorológico volverá a tornarse gris y pasado por agua:
- Sábado 26 de septiembre: se registrará un marcado descenso térmico con una máxima de 17°C y ráfagas de viento muy fuertes provenientes del sector este, que podrían alcanzar los 47 km/h.
- Domingo 27 de septiembre: regresan las precipitaciones a la Ciudad con un 80% de probabilidad de tormentas y un clima marcadamente más fresco (17°C de máxima y 11°C de mínima).
- Lunes 28 y martes 29 de septiembre: el inicio de la próxima semana mantendrá un 80% de chances de lluvias constantes, con acumulados que superarán los 3 milímetros diarios y vientos muy intensos que llegarán a los 56 km/h para la jornada del martes.
Qué es un viento Aquilón
IMPORTANTE: El Gobierno de CABA informó qué autos no pagarán patente en 2027
El término Aquilón proviene originalmente de la mitología romana y se utiliza en la meteorología tradicional para denominar a los vientos que soplan desde el norte. En nuestra región, el ingreso de una masa de aire cálido mediante este viento norte es el responsable directo de desplazar la nubosidad y provocar un rápido y notorio aumento de las marcas térmicas, trayendo condiciones casi veraniegas en plena primavera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario