A qué hora llega el viento Aquilón que apagará el frío y traerá un baño de calor al AMBA

El término Aquilón proviene originalmente de la mitología romana y se utiliza en la meteorología tradicional para denominar a los vientos que soplan desde el norte. En nuestra región, el ingreso de una masa de aire cálido mediante este viento norte es el responsable directo de desplazar la nubosidad y provocar un rápido y notorio aumento de las marcas térmicas, trayendo condiciones casi veraniegas en plena primavera.