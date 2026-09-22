Turismo en Argentina: el pueblo con una leyenda que moviliza a todos los turistas
En el norte de la Patagonia existe una pequeña localidad rodeada de paisajes naturales y atravesada por una particular historia.
Los destinos alejados de los principales circuitos turísticos de Argentina pueden esconder historias capaces de despertar tanta curiosidad como sus propios paisajes. En la provincia de Neuquén existe una localidad de alrededor de 900 habitantes donde una antigua leyenda continúa transmitiéndose entre generaciones.
El relato sostiene que, principalmente durante el otoño y el invierno, aparecen construcciones que actualmente ya no existen. Casas de barro, chozas y hasta restos de antiguos puentes formarían parte de estas llamativas escenas que algunos vecinos aseguran haber observado.
Las supuestas apariciones ocurrirían especialmente al atardecer y bajo determinadas condiciones de luz. Poco después, las construcciones volverían a desaparecer, generando la sensación de estar contemplando por algunos instantes una imagen perteneciente a otra época.
Más allá de esta historia, el destino también se caracteriza por la tranquilidad, los paisajes patagónicos y el reducido movimiento turístico, una combinación interesante para quienes buscan conocer lugares diferentes y alejados de los recorridos tradicionales.
Qué se puede hacer en Taquimilán
El misterioso destino es Taquimilán, una pequeña localidad ubicada en el norte neuquino. Su principal particularidad está relacionada con los relatos sobre las denominadas construcciones "fantasma", aunque el entorno natural también forma parte de sus atractivos.
Según la tradición oral, en un sector llano pueden observarse casas antiguas, chozas y restos de puentes que ya no forman parte del paisaje actual. Los testimonios sostienen que estas imágenes aparecen únicamente en ciertos momentos y luego desaparecen.
Los relatos vinculan esas construcciones con familias que habitaron la zona antes del accidente ocurrido en las minas de carbón Santa Marta en 1943, una tragedia que provocó víctimas fatales y quedó incorporada a la historia de la región.
Quienes visitan Taquimilán también encuentran un entorno marcado por el silencio y la amplitud del paisaje patagónico. Su baja cantidad de habitantes y el reducido movimiento turístico permiten recorrer la zona con un ritmo diferente al de los destinos más concurridos.
La localidad cuenta con alrededor de 900 habitantes distribuidos en menos de 500 viviendas, por lo que se encuentra entre las poblaciones pequeñas de Neuquén. El atractivo, entonces, combina naturaleza, tranquilidad, historia local y una leyenda que continúa despertando curiosidad.
Dónde queda Taquimilán
Taquimilán se encuentra en el norte de la provincia de Neuquén, dentro de la Patagonia argentina. Se trata de una localidad pequeña, rodeada por los extensos paisajes característicos de esta región del país.
Su ubicación y el escaso movimiento de visitantes contribuyen a conservar una atmósfera tranquila. Precisamente, este escenario funciona como telón de fondo para las historias sobre las construcciones que supuestamente aparecen y desaparecen durante determinados momentos del año.
El otoño y el invierno son las estaciones que aparecen especialmente mencionadas dentro de la tradición oral, mientras que el atardecer y ciertas condiciones de iluminación serían los momentos en los que estas imágenes resultarían visibles, siempre de acuerdo con los relatos de los habitantes.
Cómo llegar a Taquimilán
Para llegar desde la ciudad de Neuquén, el recorrido indicado comienza por la Ruta Nacional 22. Según la información de referencia, es necesario transitar aproximadamente 360 kilómetros hasta alcanzar el empalme con la Ruta Nacional 40.
Desde allí se continúa el trayecto hasta el ingreso a Ñorquín y posteriormente se toma la Ruta Provincial 29 durante unos cinco kilómetros para arribar a Taquimilán.
El recorrido conduce hacia uno de esos pequeños rincones patagónicos donde el paisaje se combina con historias transmitidas durante décadas. En este caso, la posibilidad de conocer el pueblo de las supuestas casas "fantasma" suma un componente de misterio a una escapada por el norte neuquino.
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