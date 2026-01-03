Morgan Freeman apuntó contra de Donald Trump tras su ataque a Venezuela: "Peor presidente de la historia"
El actor expresó con fuerza su repudio y aseguró que el republicano pasará a la historia como el peor mandatario de su país. Los detalles de sus declaraciones.
La detención de Nicolás Maduro no solo ha provocado un sismo en el tablero de la geopolítica mundial, sino que también ha reabierto grietas profundas en el ámbito de la cultura y el entretenimiento estadounidense. En las últimas horas, la conversación pública sumó la voz de una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la industria cinematográfica: Morgan Freeman, quien no dudó en utilizar sus plataformas digitales para fijar una postura crítica frente al accionar y la figura de Donald Trump.
El actor, reconocido mundialmente por su sobriedad y por haber encarnado roles de gran autoridad moral en la pantalla, se volcó a su cuenta oficial en la red social X para lanzar un dardo directo contra el mandatario republicano.
En medio del revuelo generado por la captura del líder chavista, Freeman publicó un mensaje que, a pesar de su brevedad, caló hondo en la opinión pública. El intérprete escribió: “Si crees que Trump pasará a la historia como el peor presidente de la historia”. La publicación incluyó un emoji de corazón, un gesto que los usuarios interpretaron rápidamente como un llamado a la interacción para medir el nivel de desaprobación hacia el legado político de Trump.
Un debate que trasciende las fronteras
La reacción de Freeman no tardó en volverse tendencia global, acumulando miles de comentarios y compartidos en cuestión de minutos. Este posicionamiento llega en un momento de extrema sensibilidad, donde la comunidad internacional debate si la captura de Maduro responde genuinamente a una cuestión de justicia o si, por el contrario, esconde intereses económicos estratégicos.
Las recientes menciones de la administración estadounidense sobre la recuperación de derechos petroleros en la región han servido de combustible para estas críticas.
Este pronunciamiento de la estrella de Hollywood se alinea con las voces de otros referentes de la cultura que han puesto en duda las verdaderas intenciones de la Casa Blanca. Un ejemplo claro es el del célebre escritor Stephen King, quien recientemente también utilizó sus redes para cuestionar la narrativa oficial del operativo.
Para el autor de grandes éxitos literarios, el trasfondo de la detención de Maduro no se trataba de “drogas” sino del petróleo, una visión que ahora parece encontrar eco en la sutil pero potente intervención de Freeman.
El peso de las figuras públicas en el conflicto
La intervención de estas personalidades añade una capa de presión adicional a la figura de Donald Trump, quien ha buscado capitalizar el operativo en Venezuela como un triunfo absoluto de su gestión. Sin embargo, para gran parte de la élite cultural de los Estados Unidos, el rol protagónico del presidente en esta crisis sigue siendo motivo de sospecha y rechazo.
En un contexto donde la información fluye con rapidez y las interpretaciones sobre el derecho internacional están a la orden del día, la palabra de referentes como Freeman funciona como un termómetro del descontento de un sector de la sociedad que ve con escepticismo el avance de Washington sobre el territorio venezolano.
