Morgan Freeman apuntó contra de Donald Trump tras su ataque a Venezuela: "Peor presidente de la historia"

Este pronunciamiento de la estrella de Hollywood se alinea con las voces de otros referentes de la cultura que han puesto en duda las verdaderas intenciones de la Casa Blanca. Un ejemplo claro es el del célebre escritor Stephen King, quien recientemente también utilizó sus redes para cuestionar la narrativa oficial del operativo.

Para el autor de grandes éxitos literarios, el trasfondo de la detención de Maduro no se trataba de “drogas” sino del petróleo, una visión que ahora parece encontrar eco en la sutil pero potente intervención de Freeman.

El peso de las figuras públicas en el conflicto

La intervención de estas personalidades añade una capa de presión adicional a la figura de Donald Trump, quien ha buscado capitalizar el operativo en Venezuela como un triunfo absoluto de su gestión. Sin embargo, para gran parte de la élite cultural de los Estados Unidos, el rol protagónico del presidente en esta crisis sigue siendo motivo de sospecha y rechazo.

En un contexto donde la información fluye con rapidez y las interpretaciones sobre el derecho internacional están a la orden del día, la palabra de referentes como Freeman funciona como un termómetro del descontento de un sector de la sociedad que ve con escepticismo el avance de Washington sobre el territorio venezolano.