Tras su primera reunión de gabinete, Delcy Rodríguez llamó a Donald Trump "a trabajar conjuntamente"
La presidenta interina pidió a Estados Unidos una "agenda de cooperación", luego de la reciente amenaza del mandatario norteamericano.
En su primer acto oficial como presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez encabezó una reunión de gabinete para ratificar la continuidad del Ejecutivo, y tras el encuentro, respondió a las advertencias de Donald Trump con un llamado al diálogo y a una "agenda de cooperación".
El encuentro fue llevado a cabo en el Palacio de Miraflores y estuvo centrado en temas de gestión y coordinación interna, así como en el análisis del escenario político y de las relaciones internacionales, en momentos en que los movimientos del Ejecutivo venezolano son observados con especial atención tanto dentro como fuera del país.
Tras la reciente captura de Nicolás Maduro y a la espera de que comparezca ante la Justicia en Manhattan, la reunión se interpretó comoEn un gesto destinado a transmitir orden institucional y continuidad.
Encabezada por la canciller, en su rol de presidenta interina de Venezuela, la reunión de gabinete contó con participación de ministros y altos funcionarios, en un contexto de alta expectativa política y diplomática.
Tras la reunión, Rodríguez realizó una publicación en sus redes sociales en donde llamó a Washington a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", luego de la fuerte advertencia de Donald Trump.
El mensaje de Delcy Rodríguez tras su primera reunión de gabinete
"Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos
Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.
Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.
Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.
Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.
Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela".
