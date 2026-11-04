Moria Casán se enteró en vivo del juicio de Sofía Gala contra un sitio para adultos y reaccionó con sorpresa

Todo ocurrió durante una comunicación en vivo con el letrado Martín Leguizamón, quien le adelantaba detalles sobre el estado de la causa judicial que lleva años en trámite y que se encamina hacia una inminente sentencia. Al escuchar el nombre de su hija vinculado a la demanda, la conductora interrumpió la entrevista con total desconcierto para indagar en los motivos del litigio. Moria se preocupó de lo realmente importante cuando, entre risas, le preguntó al letrado: ¿Pudimos monetizar?