¿Moria Casán reemplazará a Mirtha Legrand en El Trece?
La One habló de la posibilidad de reemplazar a la Chiqui en el caso de que no pueda volver, aunque aseguró que no se considera rival. Los detalles.
La posibilidad de un cambio histórico en la pantalla chica volvió a encender los debates en el ambiente del espectáculo. Luego de que circularan versiones que la posicionaban al frente de las noches de los sábados en El Trece para la temporada 2027, Moria Casán rompió el silencio. La diva aclaró que no se considera la sustituta de Mirtha Legrand, aunque dejó en claro que valoraría tomar el control de esa franja horaria en caso de que la legendaria animadora no pudiera continuar.
Durante una entrevista televisiva, la artista expresó su agradecimiento por ser tenida en cuenta para una responsabilidad de semejante envergadura, destacando su propia trayectoria profesional: “No tengo idea. Tengo muchas cosas, pero siempre es muy grato que se piense en mí. No puedo reemplazar a todo el mundo o tener horarios, pero siempre es grato que se piense en mí para algo tan importante”, puntualizó la figura con su soltura habitual.
En esa misma línea de pensamiento, la animadora enfatizó el respeto que siente por el formato, pero remarcó que posee una marca propia dentro de la industria artística: “Nunca sería un reemplazo de nadie, mucho menos de Legrand. Pero, si no se pudiera hacer, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante. Sé de lo que se trata el show”, argumentó al analizar el desafío que implicaría encabezar semejante ciclo.
Al ser consultada puntualmente sobre si le genera ilusión asumir esa franja nocturna, la diva explicó que se encuentra disfrutando al máximo de sus proyectos actuales y de su labor diaria en la televisión: “Mi propio programa lo tengo con ‘La mañana con Moria’. No es un anhelo, estoy feliz con todo lo que tengo. Pero, bienvenidas todas las propuestas”, sentenció, dejando las puertas abiertas a futuras negociaciones.
El rumor que vincula a la conductora con el canal de Constitución tomó fuerza a raíz de la información vertida en el programa "Intrusos". En dicho ciclo de espectáculos, el periodista Adrián Pallares reveló que las autoridades del canal tendrían un marcado interés en convocar a la diva para hacerse cargo de ese espacio durante 2027.
De concretarse las conversaciones y formalizarse la propuesta, la llegada de la artista representaría uno de los pases más potentes de la farándula nacional, reestructurando las noches del fin de semana con su inconfundible estilo y amplia experiencia en el medio.
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