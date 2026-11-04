¿Moria Casán reemplazará a Mirtha Legrand en El Trece?

La posibilidad de un cambio histórico en la pantalla chica volvió a encender los debates en el ambiente del espectáculo. Luego de que circularan versiones que la posicionaban al frente de las noches de los sábados en El Trece para la temporada 2027, Moria Casán rompió el silencio. La diva aclaró que no se considera la sustituta de Mirtha Legrand, aunque dejó en claro que valoraría tomar el control de esa franja horaria en caso de que la legendaria animadora no pudiera continuar.