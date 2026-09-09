Moria Casán habló del triángulo amoroso entre la Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK: qué dijo
El escándalo entre los cantantes sigue dando de qué hablar y la conductora fue una de las que no se guardó nada. Los detalles de su declaración.
En una nueva emisión del ciclo "La mañana con Moria", emitido por la pantalla de eltrece, Moria Casán se pronunció sobre el revuelo mediático que involucra a La Joaqui y Luck Ra tras hacer pública su separación. Con el estilo directo que la caracteriza, la diva analizó los rumores sobre la presunta incorporación de Tiago PZK a la discordia y volcó sus impresiones sin rodeos sobre la fidelidad, la diferencia de edad y los intereses económicos que rondan el conflicto.
Al abordar el tema del engaño amoroso en las parejas, la diva mediática fue contundente y lanzó: “Al cuerno hay que pasarlo”. Siguiendo con su reflexión acerca del quiebre entre los cantantes de cumbia y cuarteto, la figura televisiva matizó: “Me parece que se han amado y se han dejado y no todo el mundo lo supera de la misma manera”
Al profundizar sobre el vínculo sentimental que vincularía a La Joaqui con Tiago PZK, la conductora resaltó el trasfondo previo de esa relación, señalando que “parece que La Joaqui y este chico nuevo (Tiago) eran amigos desde antes”.
A partir de este dato, Casán apeló a la ironía para cuestionar la costumbre del ambiente artístico de entablar noviazgos dentro del mismo entorno de conocidos. Fiel a su sello, la vedette aconsejó a los involucrados: “Hay tantos millones de personas y se vienen a agarrar siempre entre los mismos. Amplíen el abanico. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente”
La frase provocó la inmediata intervención de María Fernanda Callejón, quien sumó su cuota de picardía al debate respondiendo: “Me parece que abren más las piernas que el abanico”.
Continuando con la temática de los vínculos cruzados entre los referentes de la música urbana, la anfitriona acotó entre risas: “Qué manera de ensabanarse entre todos. Cuántas habrán gastado. Se conocen todos desnudos estos chicos. Todos van soltando y quieren soltar”.
En otro tramo de su análisis, la estrella televisiva reparó en las distintas etapas biológicas que atraviesan los exnovios, observando que la intérprete “es una chica más grande que él, él es un chico que tendrá ganas de pasarla bien solo y bueno, los amores son así, veremos qué pasa”.
Para finalizar, Casán planteó que el escándalo podría responder a un movimiento calculado para potenciar la visibilidad digital y el rédito comercial de los involucrados. Respecto a las dinámicas en las plataformas virtuales, la actriz concluyó sin tapujos: “Siguen especulando con las redes porque tienen una cantidad de seguidores... Esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor”
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