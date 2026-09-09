Moria Casán habló del triángulo amoroso entre la Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK: qué dijo

Continuando con la temática de los vínculos cruzados entre los referentes de la música urbana, la anfitriona acotó entre risas: “Qué manera de ensabanarse entre todos. Cuántas habrán gastado. Se conocen todos desnudos estos chicos. Todos van soltando y quieren soltar”.

En otro tramo de su análisis, la estrella televisiva reparó en las distintas etapas biológicas que atraviesan los exnovios, observando que la intérprete “es una chica más grande que él, él es un chico que tendrá ganas de pasarla bien solo y bueno, los amores son así, veremos qué pasa”.

Para finalizar, Casán planteó que el escándalo podría responder a un movimiento calculado para potenciar la visibilidad digital y el rédito comercial de los involucrados. Respecto a las dinámicas en las plataformas virtuales, la actriz concluyó sin tapujos: “Siguen especulando con las redes porque tienen una cantidad de seguidores... Esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor”