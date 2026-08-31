Moria Casán le contestó a Silvina Escudero por su enojo con la serie y la llamó en vivo

Al tomar la palabra, la bailarina reflexionó sobre el impacto emocional que le provocó verse retratada en la producción, haciendo un repaso del crecimiento personal experimentado desde aquellos enfrentamientos de dos décadas atrás: “Tenemos como dos maneras de encararlo y me alegra que lo estemos analizando de esta forma. Creo que siempre hicimos un show, pero obviamente es algo de mi vida que fue muy triste y en donde lo pasé muy mal. Ahí en el video se me ve desfigurada y llorando, no fue algo agradable”.

Recordando su juventud al momento de encarar a una de las figuras más potentes del ambiente, la entrevistada añadió entre risas: “Era una Silvina mucho más chica. Pasaron dos décadas desde ese momento. Hoy miro para atrás y lo veo de otra manera. También era picante, porque con 20 años me puse a contestarle a Moria Casán”. Para finalizar el contacto y dejar en claro que el conflicto quedó en el pasado, Escudero destacó la buena sintonía que mantienen en la actualidad, cerrando de forma contundente: “Vos siempre fuiste una buena compañera. Hoy tenemos otra relación, mucho más cercana y para nada escandalosa. Eso está subsanado”.