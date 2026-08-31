Moria Casán le contestó a Silvina Escudero por su enojo con la serie y la llamó en vivo
Luego de un tiempo de vacaciones, la conductora finalmente volvió a "La mañana con Moria" y habló de las repercusiones de su serie. Los detalles.
El lanzamiento de la serie biográfica centrada en la trayectoria de Moria Casán cosechó un importante éxito de audiencia, aunque desató un tendal de polémicas en el ámbito del espectáculo. Diversas figuras manifestaron su disconformidad con el contenido expuesto en la biopic, evaluando incluso llevar la controversia a los tribunales.
Tras un receso vacacional en el Caribe, "La One" reasumió la conducción de "La mañana con Moria" y abordó las repercusiones del proyecto. En ese escenario, la diva hizo referencia al malestar expresado por Silvina Escudero, provocado por la recreación de los duros cruces verbales que ambas sostuvieron tiempo atrás en el certamen "Bailando por un Sueño", sosteniendo: “Yo la entiendo a Silvina, de verdad. Que te cambien el apellido por ‘Escupidero’ y que te digan así hace años, siendo semejante regia, no está bueno”.
Pese a mostrar empatía con la molestia de la bailarina, la conductora cuestionó la falta de diálogo directo durante los encuentros compartidos en el estudio de televisión, argumentando: “Lo que no entiendo es por qué no me mostró su enojo cuando estuvo acá en el móvil o en mis otros programas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me reconoció que estaba molesta? Estuvimos frente a frente. Me hubieses dicho que te molestaba, reina”.
El ida y vuelta entre Moria Casán y Silvina Escudero al aire
Durante la emisión del ciclo, la panelista María Fernanda Callejón intervino para aclarar la situación legal de la bailarina. Según detalló la integrante del programa, coincidió con Escudero en un evento solidario donde la mediática le confirmó que no impulsará acciones en los tribunales, limitándose a volcar sus emociones en su propio espacio audiovisual. Frente a este dato, la diva de los tableros remarcó: “Yo no quiero desmerecer su enojo, pero me parece que el tema no va para juicio. Me llama la atención que no me lo haya comentado”.
Inmediatamente después de estas declaraciones, Escudero se comunicó telefónicamente con el ciclo para entablar una conversación en directo con la conductora. Rompiendo el hielo con tono distendido, la invitada lanzó entre risas: “Quieren mugre, quieren show”. A lo que Casán respondió analizando la diferencia de percepción entre ambas sobre los viejos cruces televisivos: “A mí el momento no me dolió nada pero porque para mí fue show y para vos, evidentemente, no”.
Al tomar la palabra, la bailarina reflexionó sobre el impacto emocional que le provocó verse retratada en la producción, haciendo un repaso del crecimiento personal experimentado desde aquellos enfrentamientos de dos décadas atrás: “Tenemos como dos maneras de encararlo y me alegra que lo estemos analizando de esta forma. Creo que siempre hicimos un show, pero obviamente es algo de mi vida que fue muy triste y en donde lo pasé muy mal. Ahí en el video se me ve desfigurada y llorando, no fue algo agradable”.
Recordando su juventud al momento de encarar a una de las figuras más potentes del ambiente, la entrevistada añadió entre risas: “Era una Silvina mucho más chica. Pasaron dos décadas desde ese momento. Hoy miro para atrás y lo veo de otra manera. También era picante, porque con 20 años me puse a contestarle a Moria Casán”. Para finalizar el contacto y dejar en claro que el conflicto quedó en el pasado, Escudero destacó la buena sintonía que mantienen en la actualidad, cerrando de forma contundente: “Vos siempre fuiste una buena compañera. Hoy tenemos otra relación, mucho más cercana y para nada escandalosa. Eso está subsanado”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario