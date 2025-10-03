Moria Casán prepara su estreno en las mañanas de El Trece: "Quiero que el canal me desvirgue"
La One debutará como conductora matutina con un ciclo propio y ya define nombre del programa y panelistas que la acompañarán.
Moria Casán se prepara para dar un giro en su carrera y desembarcar en las mañanas de El Trece, reemplazando a María Belén Ludueña luego de la finalización de Mujeres Argentinas. La histórica figura del espectáculo argentino cerró los últimos detalles con el canal y confirmó que su ciclo comenzará a emitirse a partir del lunes 10 de noviembre, todos los días desde las 9 horas, marcando así su primer paso como conductora en un horario matutino.
"Me están dando el pésame porque voy a trabajar a la mañana. Todo el mundo me llama. A mí me llamaron de canal Trece y me dijeron que querían que tenga la mañana y dije que sí, porque soy virgen de la mañana y quiero que el canal me desvirgue", comentó La One en Intrusos (América), dejando en claro la mezcla de humor y expectativa con la que encara este nuevo desafío.
Si bien desde hace meses circulaban rumores sobre su llegada a la franja matutina, la confirmación oficial genera expectativa tanto en el canal como en el público, ya que Moria es conocida por su carácter irreverente y su capacidad de generar conversación.
Según explicó Adrián Pallares, aún se están definiendo "los contratos y el tema del dinero", aunque la conductora ya tiene en mente a su equipo ideal, que incluiría a seis figuras destacadas del espectáculo y el periodismo: Cinthia Fernández, Silvina Escudero, Gustavo Méndez y Pampa Mónaco, con una especial predilección por Amalia Guiñazú, a quien admira y con quien podría contar para análisis y debate en su programa.
En cuanto al nombre del ciclo, El Trece había pensado inicialmente en mantener la marca Mujeres Argentinas con Moria al frente, pero la conductora rechazó la idea, por lo que ya se manejan varias alternativas que reflejen su estilo directo y su personalidad: Moria de mañana, Café con Moria, Lengua Filosa AM, Moria sin filtro y La lengua matutina.
Estas opciones apuntan a destacar la impronta de La One, su humor ácido y su manera de abordar temas de actualidad, política y espectáculos sin rodeos, lo que se espera que atraiga a un público amplio y diverso durante el horario matutino.
