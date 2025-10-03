Moria Casán prepara su estreno en las mañanas de El Trece: "Quiero que el canal me desvirgue"

image

En cuanto al nombre del ciclo, El Trece había pensado inicialmente en mantener la marca Mujeres Argentinas con Moria al frente, pero la conductora rechazó la idea, por lo que ya se manejan varias alternativas que reflejen su estilo directo y su personalidad: Moria de mañana, Café con Moria, Lengua Filosa AM, Moria sin filtro y La lengua matutina.

Estas opciones apuntan a destacar la impronta de La One, su humor ácido y su manera de abordar temas de actualidad, política y espectáculos sin rodeos, lo que se espera que atraiga a un público amplio y diverso durante el horario matutino.