Moria Casán habló del presente de Marcelo Tinelli y lanzó una inesperada reflexión: "Me da lástima"

También aprovechó para recordar con nostalgia los años de mayor éxito del Bailando. "Nunca habrá, yo te digo, no he visto ni veré un show como el Bailando de la época grande del 13. Era una factoría de estrellas", afirmó.

Finalmente, evocó el clima que se vivía detrás de cámaras durante aquella etapa. "Era un espacio donde la pasábamos bárbaro. Veníamos a trabajar todo el día y nos juntábamos a cenar. Era muy agradable", recordó.