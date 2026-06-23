Moria Casán habló del presente de Marcelo Tinelli y lanzó una inesperada reflexión: "Me da lástima"
La conductora se refirió sin filtros a la relación que mantiene con Marcelo Tinelli y compartió su mirada sobre el momento que atraviesa el presentador.
Moria Casán fue una de las invitadas de CARAS GLAM, el programa conducido por Marcelo Polino, y durante la charla se refirió al presente profesional y personal de Marcelo Tinelli, con quien compartió una extensa etapa laboral en televisión.
Al ser consultada sobre el conductor, la artista expresó una reflexión sincera sobre el momento que atraviesa. "Marcelo me da como, no te digo una preocupación, pero me da una cosa de lástima", señaló. Luego profundizó su mirada: "Lo veo que no encuentra el rumbo".
En ese sentido, destacó la importancia que Tinelli tuvo durante años en la pantalla chica. "Era el hombre televisión. Era un electrodoméstico y era la televisión adentro. Está buscando su nueva forma de transmitir y de acomodarse a esta nueva cosa", sostuvo.
Además, compartió su percepción sobre el estado anímico del conductor: "Siento que no la pasa bien interiormente, debe estar con un gran vacío para mí. Cuando va a la tele no está cómodo él. Hay algo de él evasivo cuando habla. Esta es la mirada que yo tengo, no lo encuentro a él".
Más adelante, Moria aclaró que sus comentarios no responden a ningún conflicto personal y destacó la buena relación que siempre mantuvieron. "Nos dio trabajo mucho tiempo. Nunca ningún problema", remarcó.
También aprovechó para recordar con nostalgia los años de mayor éxito del Bailando. "Nunca habrá, yo te digo, no he visto ni veré un show como el Bailando de la época grande del 13. Era una factoría de estrellas", afirmó.
Finalmente, evocó el clima que se vivía detrás de cámaras durante aquella etapa. "Era un espacio donde la pasábamos bárbaro. Veníamos a trabajar todo el día y nos juntábamos a cenar. Era muy agradable", recordó.
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