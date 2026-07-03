Se casa Taylor Swift con Travis Kelce: a qué hora, dónde, cómo seguirlo en vivo
Taylor Swift y el jugador de la NFL celebran su casamiento en el Madison Square Garden. Conocé los detalles de este evento mundial en Nueva York.
El evento más esperado del año finalmente llegó. La superestrella Taylor Swift y Travis Kelce, el destacado jugador de fútbol americano, celebran su boda este viernes en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Las celebraciones ya comenzaron y el mundo entero está atento a cada detalle de esta unión.
A qué hora comienza la ceremonia en Nueva York
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Según los permisos municipales obtenidos para el evento, la celebración principal de este viernes está programada para comenzar a las 17 horas, extendiéndose la megafiesta posiblemente hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Los invitados disfrutarán de exclusivos cócteles a media tarde antes de pasar a la gran recepción nocturna, tras una cena de ensayo más íntima que se llevó a cabo el jueves por la noche.
Dónde se realiza el gran casamiento
El mítico Madison Square Garden fue el recinto elegido para esta monumental celebración. Aunque al principio hubo dudas y debates entre los fanáticos sobre la locación, la falta de ventanas del estadio, sus estrictas medidas de seguridad y la posibilidad de mantener la privacidad absoluta lo convirtieron en el lugar ideal para resguardar a una de las parejas más famosas del mundo.
Cómo seguirlo en vivo y el fuerte hermetismo de la pareja
Seguir el evento en directo será una tarea prácticamente imposible para el público general. Todos los asistentes debieron firmar rigurosos acuerdos de confidencialidad y tienen terminantemente prohibido ingresar con sus teléfonos celulares a la ceremonia. La seguridad en las inmediaciones es extrema y las autoridades han desplegado grandes carpas instaladas estratégicamente para bloquear cualquier intento de tomar fotografías desde el exterior.
Los invitados estrella y los posibles shows en vivo
Se prevé la presencia de al menos mil invitados de lujo en el corazón de Manhattan. Entre las celebridades que acompañan a la pareja se destacan Selena Gómez, las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la actriz Zoe Kravitz y la totalidad de los compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs. Asimismo, fuertes rumores indican que artistas allegados a la pareja como Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran y Paul McCartney podrían subir al escenario para brindar shows exclusivos.
La impactante donación previa a dar el sí
Antes de concentrarse de lleno en su boda de cuento de hadas, la famosa pareja demostró su gran faceta solidaria al donar veintiséis millones de dólares a unas veinte organizaciones benéficas en Estados Unidos. El enorme monto de dinero fue destinado a grupos de rescate de animales y entidades ubicadas en ciudades con las que ambos mantienen vínculos profundos, como Los Ángeles, Kansas City y Nashville.
El impacto de la noticia en la actualidad diaria
El gran casamiento acaparó por completo la atención de los medios internacionales durante un fin de semana festivo en Norteamérica, marcado también por altas temperaturas. Mientras el fanatismo por esta boda real de la cultura pop domina las redes sociales a nivel global, en Argentina la agenda mediática sigue su propio rumbo con temas diversos, abarcando desde importantes fallos de la justicia sobre el derecho a la fertilización asistida, hasta las últimas novedades políticas y sociales en la provincia de Chubut.
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