Se casa Taylor Swift con Travis Kelce: a qué hora, dónde, cómo seguirlo en vivo

Los invitados estrella y los posibles shows en vivo

Se prevé la presencia de al menos mil invitados de lujo en el corazón de Manhattan. Entre las celebridades que acompañan a la pareja se destacan Selena Gómez, las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la actriz Zoe Kravitz y la totalidad de los compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs. Asimismo, fuertes rumores indican que artistas allegados a la pareja como Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran y Paul McCartney podrían subir al escenario para brindar shows exclusivos.

La impactante donación previa a dar el sí

Antes de concentrarse de lleno en su boda de cuento de hadas, la famosa pareja demostró su gran faceta solidaria al donar veintiséis millones de dólares a unas veinte organizaciones benéficas en Estados Unidos. El enorme monto de dinero fue destinado a grupos de rescate de animales y entidades ubicadas en ciudades con las que ambos mantienen vínculos profundos, como Los Ángeles, Kansas City y Nashville.

El impacto de la noticia en la actualidad diaria

El gran casamiento acaparó por completo la atención de los medios internacionales durante un fin de semana festivo en Norteamérica, marcado también por altas temperaturas. Mientras el fanatismo por esta boda real de la cultura pop domina las redes sociales a nivel global, en Argentina la agenda mediática sigue su propio rumbo con temas diversos, abarcando desde importantes fallos de la justicia sobre el derecho a la fertilización asistida, hasta las últimas novedades políticas y sociales en la provincia de Chubut.