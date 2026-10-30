Moria Casán se emocionó al recibir un mensaje de su papá a través de una médium: "Vení a protegerme"
Moria Casán vivió un emotivo momento en su ciclo al recibir un mensaje relacionado con su padre Juan Casanova.
Una experiencia inesperada conmovió a Moria Casán durante una emisión especial de La mañana con Moria. En medio de un programa dedicado a Halloween, la conductora recibió un mensaje de una médium que aseguró sentir la presencia de su padre, Juan Casanova, y terminó protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada.
La celebración había convertido al estudio en un escenario de terror, con brujas, una duendóloga, una médium y distintos participantes caracterizados como figuras emblemáticas del cine del género. En ese contexto, La One se mostró especialmente interesada en las experiencias vinculadas con el mundo espiritual.
“Estamos invocando, estamos manifestando”, expresó al comenzar la interacción con la especialista. Poco después, quiso saber qué energías percibía la invitada en el lugar. La respuesta fue la primera señal de un intercambio que terminaría movilizándola.
La médium aseguró sentir la presencia de un hombre y sostuvo que se trataba de “el hombre más importante de su vida”, quien, según explicó, estaba allí para acompañarla y protegerla.
Qué le dijo la médium a Moria Casán sobre su padre
Con curiosidad, la conductora quiso profundizar en aquella experiencia y preguntó si podía recibir esa energía y si se trataba de alguien que la había querido mucho. La invitada describió entonces la presencia de dos hombres: “Uno más joven y uno más grande. Uno fue el más importante de tu vida y el otro vino después”.
También explicó que uno de ellos parecía estar ubicado detrás de Moria y que le apoyaba las manos sobre los hombros, en un gesto que interpretó como una señal de protección. La conductora se mostró cómoda con la situación y dejó en claro su afinidad con este tipo de experiencias. “A mí me encanta esta casa de aura y energética. Yo soy re áurica”, comentó.
Mientras la médium explicaba que su tarea consistía en transmitir mensajes de personas fallecidas, Moria intentó descubrir de quién se trataba. Incluso mencionó, entre bromas, a Mario Castiglione, el padre de su hija. Sin embargo, la especialista le aclaró que la presencia que había identificado correspondía a Juan Casanova, su papá.
“La persona más importante de tu vida que te protege y te contiene es tu padre. Él conectó mucho siempre con vos y aún sigue conectando”, le transmitió.
El recuerdo de Juan Casanova que hizo llorar a La One
Las palabras de la médium llevaron a Moria a recordar la importancia que tuvo su padre en su vida, especialmente en su acercamiento al arte. La conductora habló de la influencia que ejerció sobre ella desde pequeña y compartió detalles de la relación que los unía.
“Mi padre es quien hizo que toda mi vida fuera lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, además de militar. Teníamos abono en el Colón, amaba el arte y toda la vida escuchamos música, ópera. Él me dio esta beta artística también”, contó, visiblemente emocionada.
La escena se volvió todavía más movilizante cuando otra de las invitadas aseguró percibir también la presencia de Juan en el estudio. Con lágrimas en los ojos, Moria se dirigió directamente a su padre y le dedicó unas palabras: “¡Qué bueno, Juan Casanova! ¡Te quiero! Qué lindo… Bienvenido, Juan, ¡vení a protegerme!”.
Antes de terminar el intercambio, la conductora también recordó el lugar que ocuparon sus padres en su historia y agradeció la crianza que recibió. “Mis padres han sido maravillosos. Soy hija única y no me puedo quejar de nada, no les paso ninguna factura. Tuve una vida maravillosa, así que Juan Casanova, gracias por protegerme. ¡Te quiero!”, expresó para cerrar un momento cargado de emoción.
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