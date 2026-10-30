Moria Casán se emocionó al recibir un mensaje de su papá a través de una médium: "Vení a protegerme"

También explicó que uno de ellos parecía estar ubicado detrás de Moria y que le apoyaba las manos sobre los hombros, en un gesto que interpretó como una señal de protección. La conductora se mostró cómoda con la situación y dejó en claro su afinidad con este tipo de experiencias. “A mí me encanta esta casa de aura y energética. Yo soy re áurica”, comentó.

Mientras la médium explicaba que su tarea consistía en transmitir mensajes de personas fallecidas, Moria intentó descubrir de quién se trataba. Incluso mencionó, entre bromas, a Mario Castiglione, el padre de su hija. Sin embargo, la especialista le aclaró que la presencia que había identificado correspondía a Juan Casanova, su papá.

“La persona más importante de tu vida que te protege y te contiene es tu padre. Él conectó mucho siempre con vos y aún sigue conectando”, le transmitió.

El recuerdo de Juan Casanova que hizo llorar a La One

Las palabras de la médium llevaron a Moria a recordar la importancia que tuvo su padre en su vida, especialmente en su acercamiento al arte. La conductora habló de la influencia que ejerció sobre ella desde pequeña y compartió detalles de la relación que los unía.

“Mi padre es quien hizo que toda mi vida fuera lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, además de militar. Teníamos abono en el Colón, amaba el arte y toda la vida escuchamos música, ópera. Él me dio esta beta artística también”, contó, visiblemente emocionada.

La escena se volvió todavía más movilizante cuando otra de las invitadas aseguró percibir también la presencia de Juan en el estudio. Con lágrimas en los ojos, Moria se dirigió directamente a su padre y le dedicó unas palabras: “¡Qué bueno, Juan Casanova! ¡Te quiero! Qué lindo… Bienvenido, Juan, ¡vení a protegerme!”.

Antes de terminar el intercambio, la conductora también recordó el lugar que ocuparon sus padres en su historia y agradeció la crianza que recibió. “Mis padres han sido maravillosos. Soy hija única y no me puedo quejar de nada, no les paso ninguna factura. Tuve una vida maravillosa, así que Juan Casanova, gracias por protegerme. ¡Te quiero!”, expresó para cerrar un momento cargado de emoción.